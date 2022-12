“Dopo Mbappé c’è lui”: Juventus, la sentenza che esalta i tifosi

Nel momento più difficile per i vertici della Juventus, c’è una notizia che fa piacere ai tifosi e riguarda uno dei giocatori bianconeri.

La Francia è alle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022. La formazione di Deschamps è alla ricerca del bicampionato, essendo al momento la vincitrice in carica dell’ultima edizione della kermesse. Insieme ad Argentina, Croazia e Marocco, i transalpini hanno già una certezza: sono una delle quattro Nazionali più forti al mondo. Adesso, bisognerà capire in che ordine rispetto alle altre. Mercoledì arriverà un primo verdetto, perché è in programma la gara contro gli arabi del Nordafrica.

Nel frattempo, la Francia può raccontare di aver eliminato dai Mondiali l’Inghilterra. La formazione giovane ed arrembante di Southgate aveva convinto fin dall’inizio per l’espressione del suo gioco e la tenacia. In effetti, contro Mbappé e compagni ha retto benissimo la sfida e spesso l’ha fatta da padrona. La gara d’altronde sarebbe finita 2-2 e ai supplementari, se Harry Kane non avesse mancato il secondo rigore assegnato dal direttore di gara.

Tra i tanti elementi che stanno risaltando nella formazione transalpina, sicuramente Kylian Mbappé a suon di gol e protagonismo è il principale insieme a Olivier Giroud, attaccante del Milan. Ma non sono i due soli.

Juventus, ma l’hai visto Rabiot con la Francia ai Mondiali?

Un altro giocatore che sta facendo molto bene con Deschamps è Adrien Rabiot. Alla Juventus non è sempre stato tutto rose e fiori, ma durante questa prima parte della stagione 2022-23 sta recuperando una posizione privilegiata e gode di grande stima da parte di mister Allegri. D’altronde, l’assenza di Paul Pogba per infortunio e questo momento positivo, hanno ridato chance al giocatore con la Francia. Negli ultimi due anni si era mantenuto al margine, affermando di non voler restare in panchina e non senza scaramucce col Ct.

Tutto rientrato a partire dal debutto ai Mondiali 2022: sua è stata la rete d’esordio contro l’Australia. Proprio in merito al centrocampista francese è intervenuto il tecnico Alberto Zaccheroni, durante la trasmissione radiofonica ‘Tutti Convocati’, richiamando l’attenzione della Juventus e dei suoi tifosi: “In Italia non amiamo Rabiot, non riesco a capire perché. Sta facendo un mondiale incredibile, il centrocampista della Juventus è il giocatore più importante della #Francia in questa competizione, al di là di Mbappé”