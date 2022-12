“AAA…”: Mondiali, incredibile annuncio per il ct dopo l’eliminazione

Dopo la delusione ai Mondiale, il CT ha lasciato l’incarico. Ma l’annuncio per trovare un nuovo commissario tecnico ha dell’incredibile.

Con il Mondiale che si avvia alla conclusione è tempo di bilanci per le varie nazionali che sono state eliminate. Se nazionali come la Corea del Sud o il Giappone possono comunque sorridere, lo stesso non si può dire per Brasile, Germania, Spagna o Belgio.

Quest’ultima in particolare vede sfumare forse l’ultima opportunità per la ‘generazione d’oro’ di vincere qualcosa. Il gruppo di cui in questi anni hanno fatto parte Courtrois, Mertens, Lukaku, Hazard, De Bruyne non è riuscito a vincere nessun trofeo di rilevo. E adesso c’è lo spettro dell’anagrafe che impone una rifondazione.

A farne le spese nel frattempo il commissario tecnico Roberto Martinez, che ha lasciato i Diavoli Rossi. La federcalcio belga è a quindi alla ricerca di un nuovo tecnico e per farlo ha deciso di ricorrere ad una modalità insolita per il mondo del calcio: un annuncio su internet.

Il Balgio mette un annuncio di lavoro: “Cerchiamo il nuovo CT”

A dire il vero la nazionale belga non è nuova a queste uscite. Nel 2016 Martinez fu selezionato proprio in questo modo, andando a sostituire l’ex CT Wilmots. Dalle parti di Bruxelles hanno quindi deciso di riprendere in mano l’idea e mettere sul sito web l’annuncio di lavoro. Una simile opzione era stata fatta anche da Camerun e Costa d’Avorio nei tempi recenti.

“Decisamente ambizioso, con esperienza internazionale, conoscenze e idee tattiche.” Si sull’annuncio. “Cerchiamo un vincitore seriale con esperienza nella gestione dei calciatori di grande talento.” Addirittura la federcalcio belga fissa anche un termine entro il quale gli aspiranti commissari tecnici dovranno inviare i loro CV: 10 gennaio 2023.

Al momento i nomi che sono stati accostati sono quelli degli ex nazionali Michel Preud’homme, Thomas Vermaelen e Vincent Kompany. Ma anche due nomi decisamente stuzzicanti come quelli di Thierry Henry e Louis van Gaal. Chi sa se loro lo manderanno il curriculum.