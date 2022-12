Inter, Inzaghi chiamato alla svolta: ecco i 3 uomini per puntare lo scudetto

L’Inter di Simone Inzaghi è una delle squadre più importanti del nostro campionato. La squadra ora è chiamata al riscatto.

L’Inter di Simone Inzaghi è stata finora una delle grandi delusioni di questa prima parte di Serie A. Il club nerazzurro ha raggiunto gli Ottavi di finale in Champions League e ha dimostrato il suo valore in Europa, ma ha avuto risultati inversi invece in Serie A. L’inizio stagione dei vice campioni d’Italia ha portato ben cinque sconfitte e problemi evidenti che hanno preoccupato i tifosi.

La società, dopo aver blindato tutti i suoi gioielli in estate, pretendeva altri risultati, soprattutto dopo il ritorno di Romelu Lukaku. L’Inter ha terminato il 2022 al quarto posto a pari merito con la Lazio, ma la società ambisce a risultati senza dubbio maggiori. Sono tre i calciatori che potrebbero cambiare il futuro della squadra nerazzurra.

La società nerazzurra sta affrontando un’attenta fase di preparazione, ovviamente senza i Mondiali, e uno degli uomini più attesi è l’esterno tedesco Robin Gosens. L’ex Atalanta non è stato convocato per i Mondiali e la bocciatura non è stata sicuramente gradita. Negli ultimi mesi si è parlato molto di mercato, ma Gosens è chiamato a mostrare a tutti (dai tifosi in poi) il suo vero valore. L’esterno mancino può essere considerato come un giocatore offensivo in più, e Inzaghi spera di vedere finalmente il vero Gosens. Il calciatore può rivelarsi l’arma in più del club nerazzurro, diventare quello che lo scorso anno fu Ivan Perisic.

Inter, non solo Gosens: serve la rinascita di Lukaku

Oltre a Gosens una delle priorità del club nerazzurro è ritrovare Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato il protagonista assoluto dell’ultimo scudetto ed ha trascinato la squadra a suon di gol e grandi giocate. Non abbiamo più visto, né al Chelsea e né nel Belgio quella versione di Romelu ed ora il giocatore è chiamato ad una rivincita. Attualmente Lukaku è in prestito secco e l’Inter potrebbe valutare una sua permanenza solo in caso di una seconda parte di stagione di livello.

Lukaku e Gosens sono stati i calciatori mancanti alla squadra nerazzurra nella prima parte di stagione, insieme anche a Marcelo Brozovic. Il croato ha disputato un buon Mondiale, ma ha saltato oltre metà stagione a causa di problemi fisici e ora è chiamato al riscatto. I tre calciatori, a meno di brutte notizie, dovrebbero essere a disposizione per il big match contro il Napoli del 4 Gennaio e Inzaghi potrà così contare su tre delle sue stelle più lucenti. L’Inter è chiamata a reagire e deve farlo anche grazie a Brozovic, Gosens e Lukaku.