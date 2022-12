“Manca ancora…”: Inter, la notizia preoccupa Marotta e i tifosi

Il punto generale sulla situazione dell’Inter in vista della prossima sessione di calciomercato invernale non risulta rassicurante per l’Ad Marotta e per i tifosi.

Il giorno delle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022 è arrivato. Le due gare vedranno Argentina e Croazia sfidarsi questo martedì a partire dalle 20:00 italiane, mentre domani mercoledì sarà la volta della Francia contro il Marocco. Si comincia a delineare lo scenario non troppo dissimile dalla precedente edizione della kermesse per ciò che concerne Croazia e Francia, e infatti i transalpini sperano nel bicampionato.

Sulla sfida della serata di Qatar, si è espresso il giornalista, Vincenzo D’Angelo, firma de ‘La Gazzetta dello Sport’, ai microfoni di ‘TvPlay’ su Twitch: “Alla Croazia manca un centravanti che garantisca il gol, un po’ di peso specifico. Non deve comunque lasciare la gara nelle mani dell’Argentina, ma scendere in campo a fare la propria partita. Così gli danno filo da torcere. L’Argentina a volte si piace troppo e tende a specchiarsi troppo, sarà una gara equilibrata tutto sommato”.

Inter, le ultime sul rinnovo di Skiniar: le parole di D’Angelo a ‘TVPlay’

Un giocatore che ha barcollato, salvo segnare il rigore decisivo dei quarti di finale contro i Paesi Bassi, è stato Lautaro Martinez dell’Argentina. L’esperto delle faccende di casa Inter ha dichiarato: “Vive periodi lunghi di pausa a livello realizzativo, stasera potrebbe partite dalla panchina. Lasciare uno come lui in panchina è un lusso, che poche squadre hanno”.

In merito alla sessione di calciomercato invernale della formazione nerazzurra, invece, il giornalista ha concluso soffermandosi sulla faccenda del rinnovo di Milan Skriniar: “Le percentuali per definire l’accordo restano alte, ma c’è ancora qualcosa che manca. Non è definito ancora l’accordo sui bonus, C’è bisogno di avvicinarsi alla cifra proposta al PSG durante l’ultima estate e portate il calciatore a essere tra i più pagati della rosa. È l’obiettivo della società dell’Inter. Invece, sul mercato, se non realizza delle uscite, l’Inter non prenderà nessuno”.