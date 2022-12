Da Messi a Mbappé, comunque vada

La finale tra Argentina e Francia è anche la finale tra Messi e Mbappé. Inevitabile l’ideale passaggio di consegne tra i due fuoriclasse.

Per chi ha superato i 25 anni, non stiamo neanche a parlare di chi ha già raggiunto i 30, il calcio è stato anche il dualismo Messi-Ronaldo. Il fuoriclasse argentino e il campione portoghese hanno in questo quindicennio monopolizzato il dibattito.

Chi il più forte del mondo? Meglio il talento innato della Pulce argentina o la mentalità del CR7 portoghese? Non nascondiamo che un po’ una finale tra i due l’avevamo sognata. L’ultimo atto di un dualismo che ha diviso tifosi ed opinionisti da ogni parte del globl.

Alla fine CR7 si è arresto al Marocco ai quarti di finale. Resta Messi che, legittimamente, vede le sue quotazione nella storia salire, soprattutto considerando che, a differenza del rivale, questo Mondiale lo sta vivendo da vero protagonista. Addirittura, e per molti è blasfemia, si azzardano confronti con Maradona ed un’eventuale coppa alzata non potrebbe che alimentarli. Ma c’è una variabile importante. Il nuovo che avanza e che corrisponde al nome di Kylian Mbappè.

Dopo Messi c’è solo Mbappé

La statistica dell’attaccante francese ai Mondiali è da sgranare gli occhi: due partecipazioni, due finale. E se dovesse alzare la coppa significherebbe: due partecipazioni, due finali, due vittoria! Entrambe da protagoniste. Ed è un classe ‘98!

Vincere battendo Lionel Messi significherebbe però anche un’altra cosa. Il trionfo del nuovo sul vecchio. Il calciatore ‘moderno’, non solo anagraficamente, ma anche nel gioco, nello stile, che supera il calciatore ‘antico’. L’atleta perfetto europeo contro il fantasista sudamericano.

Indipendentemente da come finirà una cosa è certa: il passaggio di consegne ci sarà. Lionel Messi da domenica sera avrà la sua storia ‘chiusa’. Che finisca in trionfo o in tragedia non è dato saperlo. E forse, nel secondo caso, potrebbe addirittura essere un finale migliore per il suo ricordo nel mono del calcio. Da domenica sera però, indipendentemente se sarà coppa alzata o meno, inizierà ufficialmente l’era di Kylian Mbappé. Il re argentino è morto, viva il re francese. In attesa di un nuovo CR7…