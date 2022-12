Mondiali, la Rai boccia Adani: non ci sarà in Francia-Argentina

Tante polemiche nelle ultime ore riguardo la scelta della Rai per i Mondiali. Nel mirino il telecronista ed ex calciatore Daniele Adani.

Mancano pochi giorni e ci sarà la tanto attesa finale dei Mondiali di calcio in Qatar, la sfida che deciderà la squadra campione del mondo. La Francia campione in carica di Kylian Mbappe e l’Argentina di Leo Messi si contenderanno il trofeo più ambito in ambito internazionale, la sfida che in tanti, tra gli appassionati di calcio, attendevano da tempo. Per Leo Messi sarà l’ultima sfida in un Mondiale, la sua seconda occasione dopo la finale persa nel 2014.

Anche in Italia c’è grande attesa per questa sfida, a Napoli verranno affissi dei maxischermi per assistere al match e c’era grande curiosità anche riguardo alla telecronaca dell’incontro. Negli ultimi giorni ci sono state diverse polemiche per le telecronache Rai e nello specifico per l’atteggiamento dell’ex calciatore ed ora Telecronista Daniele Adani. L’ex Inter è stato più volte accusato sui social di un atteggiamento ‘da tifoso’ durante le sfide, un atteggiamento che lo ha visto spesso propendere per l’Argentina di Messi.

Secondo le ultime indiscrezioni l’emittente pubblica ha deciso di bocciare Adani e di cambiare telecronista per la finale. Adani ha fatto quasi tutte le sfide del Mondiale dell’Argentina, ma non ci sarà in finale ed è stato ‘retrocesso’ alla sfida per il terzo e quarto posto tra Croazia e Marocco. Una sfida intrigante ma senza dubbio di livello inferiore rispetto alla finale di Coppa del mondo.

Rai, ecco la telecronaca per la finale dei Mondiali

Stefano Bizzotto e Daniele Adani faranno quindi la finale per il terzo e quarto posto mentre saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro i telecronisti della finale tra Francia e Argentina. Una scelta curiosa e destinata sicuramente a creare polemiche. Secondo i colleghi di Fanpage la scelta è fatta e per Adani non c’è nulla da fare. Grande rammarico per quello che comunque è stato l’opinionista e telecronista più discusso del Mondiale.

Il telecronista sarà quindi costretto a vedere la sua Argentina da casa o al massimo commentarla nel post partita. Brutta notizia per Adani dopo un Mondiale che lo ha visto assoluto protagonista.