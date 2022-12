Del Piero è la Juventus, riporterebbe uno stile che non c’è più

Lo stile Juventus è stato perso negli ultimi anni, non è più quello di una volta: Del Piero servirebbe anche a questo

Lo stile o ce l’hai o non ce l’hai. E’ una cosa innata, che resta nel tempo. Ma per mandarlo avanti servono anche le persone giuste. Quando si parla di Juventus, si pensa sempre allo stile dei bianconeri, di cui dirigenti, addetti ai lavori e tifosi sono sempre stati fieri. Ma le cose negli ultimi anni sono andate in modo molto diverso. Sembrano lontani anni luce le scene in cui l’avvocato Agnelli applaudiva i gol del Napoli contro la Juve, nelle tante sfide che hanno visto Maradona protagonista negli anni ’80.

I complimenti all’avversario dell’avvocato, anche quando arrivava una sconfitta, erano diventati un marchio di fabbrica. Svanito col passare del tempo, soprattutto da quando Andrea Agnelli si è insediato come presidente. Proteste contro gli arbitri, anche da parte degli altri dirigenti come Nedved e Paratici, hanno portato la Juventus in una dimensione diversa. Una dimensione fatta di multe che danneggiavano l’immagine del club. Lo stile Juve è stato abbandonato completamente e l’arrivo di Alessandro Del Piero servirebbe anche a questo.

Alla Juventus serve Del Piero

Del Piero si è contraddistinto nell’arco della sua carriera per l’amore che ha provato per la Juventus e per la sua correttezza. Ha fatto commuovere tutti gli spettatori dopo l’infortunio e le lacrime a Udine nel ’98. Piangere di tristezza i tifosi italiani per il gol sbagliato contro la Francia a Euro 2000 e di gioia contro la Germania al Mondiale, sei anni dopo. E’ l’ex calciatore della Juve che più si avvicina a ciò che dovrebbe essere un dirigente. Ha qualità che non appartengono ad Agnelli e Nedved.

Riportare Del Piero alla Juventus riavvicinerebbe i tifosi bianconeri al club bianconero, allontanati dalle vicende sportive ed extra-calcistiche degli ultimi anni. Lo stile perso, magari anche prendendosi poco sul serio nei post-partita in qualche occasione, stemperando la tensione con qualche battutina. Non si parla certo delle barzellette dei tempi d’oro con Totti, però almeno normalizzare un ambiente si prende sempre troppo sul serio e vive la sconfitta come una tragedia.