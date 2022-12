Serie A, non solo Dazn: un un nuovo modo per guardare i match

Per la nostra Serie A, in attesa che riprenda il prossimo 4 gennaio, bisogna registrare un’importante novità.

In attesa che il Mondiale in Qatar finisca domenica con la finale tra l’Argentina di Lionel Messi e la Francia di Kylian Mbappé, le squadre della nostra Serie A sono impegnate in questi giorni in varie amichevoli per farsi trovare pronte alla ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio.

Nella giornata di ieri, infatti, bisogna registrare partite di Roma e Milan, rispettivamente, contro il Cadice ed il Liverpool. I giallorossi sono incredibilmente caduti con il risultato di 3-0. La squadra di Pioli, invece, ha prima perso 4-1 nei minuti regolamentari e poi ha vinto 3-4 dopo i calci di rigore. Mentre quest’oggi scenderanno in campo altre tre big del nostro campionato.

La Juventus sfiderà l’Arsenal delle meraviglie di Miguel Arteta.Napoli ed Inter, invece, giocheranno contro due squadre spagnole. Gli azzurri, infatti, ospiteranno il Villarreal degli Raul Albiol e Pepe Reina, mentre la ‘Beneamata’ giocherà a Siviglia contro il Betis. Proprio i nerazzurri ed i partenopei daranno vita al primo big match del 2023 della Serie A, sulla quale bisogna registrare un’importante novità.

Serie A, i match potranno essere guardati in diretta anche sui siti di betting

I diritti televisivi del campionato, infatti, saranno assegnati anche ai siti di betting. L’AgCom, infatti, ha approvato le linee guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni che vanno dal 2024/2025 al 2026/27. Tuttavia, come riportato da ‘Agipronews’, visto il divieto di pubblicità e sponsorizzazione del gioco del Decreto Dignità, la Lega di di Serie A si è riservata di commercializzare i diritti di betting sia a livello nazionale che internazionale.

Le modalità, quindi, saranno scelte a discrezione della stessa Lega di Serie A, che si avvale di commercializzare anche i diritti riguardanti il Metaverso e per la realizzazione di Infungibile Tokens. Nelle linee guida, l’AgCom ha poi chiarito cosa si intende per diritti di betting: “I diritti a trasmettere, distribuire e mettere a disposizione sia tramite personal computer, tablet e/o dispositivi di telefonia mobile che in centri scommesse la diretta degli eventi, come parte di prodotti, applicazioni o servizi lecite nel settore delle scommesse”. L’AgCom ha anche ribadito che verificherà in ogni momento il rispetto delle condizioni economiche da parte della Lega Calcio.