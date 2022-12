“Era inimmaginabile…”: Serie A, Pià a sorpresa sul talento italiano

Inacio Pià, ex attaccante brasiliano con un lungo trascorso in Italia, ha rilasciato interessanti dichiarazioni TV Play su Giorgio Scalvini. Il giovanissimo difensore dell’Atalanta è pronto a diventare un nuovo protagonista delle prossime sessioni di mercato, spetterà al club di Percassi valutare il da farsi.

Alto, agile, polivalente. Inacio Pià lo sa, e spende per lui parole al miele. Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta ormai anche nel giro della nazionale, è l’ennesimo prodotto made in Italy della fiorente ‘cantera’ bergamasca.

Sono innumerevoli ormai i giovani talenti seguiti e cresciuti in casa Atalanta. Il modello della società di Percassi è senza alcun dubbio uno dei migliori esempi di come una realtà calcistica, specie se non big e senza sconfinate risorse economiche, deve operare. Settore giovanile solido, ragazzi accompagnati in ogni step e necessità. I frutti verranno poi raccolti nel modo più soddisfacente possibile. Vincere con chi hai formato da praticamente da bambini ha un gusto senz’altro diverso, e anche le finanze ne beneficiano. Perchè qualora gioielli non ti facessero vincere sul campo, lo faranno per certo dal punto di vista economico. Il nome di Scalvini si trova già nei taccuini di diverse big, pronte a riempire le casse dei bergamaschi. (Occhio alle novità in ottica Fantacalcio dopo il Mondiale)

Inacio Pià ha le idee chiare: il pensiero su Scalvini e sul progetto Atalanta

Inacio Pià, ex Atalanta (il suo approdo in Italia è proprio a Bergamo) e Napoli è intervenuto in diretta a TV Play Calciomercato.it. Attaccante e seconda punta dal dribbling e lo scatto facile, il brasiliano può dirsi calcisticamente italiano d’adozione vista la sua carriera praticamente tricolore.

Lui che ha iniziato dalle giovanili dell’Atalanta, ha fatto il punto del progetto degli orobici e una interessante analisi su Giorgio Scalvini.

“Scalvini è un ottimo profilo. Non è una sorpresa. Sta crescendo tanto fancendo anche un ruolo fino a pochi anni fa inimmaginabile per lui. Sta facendo molto bene. Ha un futuro roseo anche a livello di nazionale. Vedremo quale sarà il suo percorso. Il suo ruolo? Quello naturale è sempre difensore centrale. E’ un calciatore moderno che ha imparato a fare questo ruolo avendo struttura importante. Riesce ad adattarsi al gioco di Gasperini. Ma per come lo vedo io può fare meglio giocando in difesa. Vale 40 milioni? Mi sembra altissima. Non che non abbia qualità…ma non ha ancora dimostrato. Fabbian all’Atalanta in una operazione con l’Inter per Scalvini? Difficile che si chiuda una trattativa con quel costo”

Non manca dunque un elogio all’universo bergamasco e il settore giovanile.

“Casa Atalanta è una realtà che programma e progetta da anni. Funziona così da tempo. Dai pulcini a prima squadra ha un modo di lavorare importante e mentalità. Dedicano tempo a tutte le categorie. Ha vissuto del settore giovanile, facendo crescere per vendere e mantenere. Da altre parti, come Napoli, ci sono ambizioni diverse, dove devi lottare per vincere e il settore giovanile è meno considerato, anche se a Napoli ci sono dei talenti per strada che vanno coltivati”