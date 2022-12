“Il più forte”: a Messi non basta neanche il Mondiale, la sentenza è netta

Una dichiarazione destinata a far discutere: nemmeno il Mondiale vinto da protagonista assoluto basta a Leo Messi.

Con ancora negli occhi la fantastica prestazione offerta ieri sera, il mondo del calcio si interroga su quanto sia forte Leo Messi. Al di là di alcune polemiche legate alla premiazione, tutto il mondo del calcio oggi sta tributando i giusti onori alla Pulce.

Scomode gerarchie con Diego Armando Maradona si sprecano nel day after della finale. Ma c’è chi, come il giornalista Fabrizio Biasin, guarda già a Mbappè, il finalista sconfitto che però, per la penna di Libero, è già il più forte al mondo. Indipendentemente da quanto Messi abbia meritato la vittoria ieri.

“Messi senza dubbio ha strameritato questo finale di carriera.” ha dichiarato a TVPlay Fabrizio Biasin. “Messi ha sfruttato l’ultima occasione per arrivare sul tetto del mondo. Ci è riuscito, meritatissimo. Io però guarderei anche a Mbappé che per me è già il più forte in assoluto. Fa delle cose assurde.”

Biasin a TVPlay: “La Francia per larghi tratti non è esistita”

“Per me è stata la finale più bella in assoluto.” ha sentenziato Biasin. “Fino all’ottantesimo non c’è stata partita, c’era solo l’Argentina in campo. Poi è cambiato tutto. Abbiamo assistito ad una mezz’ora assurda, un livello altissimo. Per questo penso che abbiamo visto qualcosa di più unico che raro.”

Infine un parere polemico sull’episodio della premiazione, con Messi che ha indossato, su invito dell’Emiro del Qatar e di Infantino il bisht andando a coprire la maglia dell’Albiceleste nel momento topico della premiazione. “Il problema non è quello che è accaduto alla premiazione.” ha concluso Biasin. “Il problema è che dobbiamo farci la domanda del perché abbiamo giocato lì i Mondiali.”