“Spia nello spogliatoio”: Francia, oltre al danno anche la beffa

Francia, caos e polemiche dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali contro l’Argentina. La rivelazione: “C’era una spia nello spogliatoio”.

La finale dei Mondiali in Qatar è finita da diverse ore con la vittoria della Nazionale del commissario tecnico Lionel Scaloni. Una vera e propria batosta per la Francia di Didier Deschamps a cui non sono bastati i tre gol di Kylian Mbappé. Nonostante la super prestazione dell’attaccante francese, Leo Messi ha alzato la coppa al cielo al termine della sessione di calci di rigore.

Decisivi gli errori di Coman e Tchouameni che hanno condannato i compagni alla sconfitta in finale. Intanto, però, all’indomani della sconfitta spuntano fuori i primi retroscena che raccontano di una serenità minata all’interno dello spogliatoio della Francia. Il ‘colpevole’ sarebbe Benjam Pavard, accusato dai compagni di squadra di essere una talpa. Secondo alcuni compagni di squadra, infatti, avrebbe cercato di sabotare l’atmosfera durante la Coppa del Mondo 2022.

“Pavard è una spia”: Francia, caos e polemiche dopo la sconfitta ai Mondiali

Pavard, dopo essere sceso in campo da titolare contro l’Australia, non ha più visto il campo. Il motivo? Sembra essere una lite con il ct Didier Deschamps. A rivelarlo è il giornalista Romain Molina che ha raccontato di comportamenti e commenti inappropriati del giocatore durante gli allenamenti e durante le gare che ha seguito dalla panchina. Sarebbe dovuto a questo, dunque, il suo mancato ingresso in campo. Il suo comportamento, dunque, avrebbe irritato il resto della squadra che, già in passato, l’aveva accusato di passare informazioni riservate alla stampa.

D’altronde, gli sconti con i senatori della squadra erano già noti dai tempi della lite pubblica con Paul Pogba. La bomba, però, sarebbe scoppiata in seguito ad una lite verbale tra Pavard e lo stesso Deschamps proprio durante la finale dei Mondiali. “Farai uscire Kounde o no? Crede di essere Pop Smoke con questa catena”: questo il commento di Pavard che avrebbe infuriare il commissario tecnico. Insomma, ora che il ‘caso Pavard’ è noto, in casa Francia, oltre al danno per la finale persa, è arrivata anche la beffa.