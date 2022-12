Argentina campione, un calciatore aveva previsto tutto: e spunta la chat…

Un giocatore dell’Argentina, poche ore prima del fischio d’inizio della finale, aveva previsto la vittoria della propria squadra.

Il Mondiale è ormai andato in archivio, con la vittoria ai calci di rigore dell’Argentina ai danni della Francia. Un match palpitante, ricco di emozioni e di gol, che alla fine ha decretato il successo dell’Albiceleste tornata così a sollevare al cielo il trofeo più ambito a distanza di 36 anni dall’ultima volta. Da Diego Armando Maradona a Lionel Messi, nominato non a caso Mvp del torneo. La sfida è stata in equilibrio fino alla fine tuttavia un calciatore, nelle ore immediatamente precedenti al fischio d’inizio, aveva previsto la vittoria della propria squadra.

Si tratta di Angel Di Maria, autore della seconda rete dei sudamericani. Lo juventino, parlando con la propria moglie poco prima di scendere in campo, si era detto sicuro di poter trionfare. Detto, fatto. Da qui la decisione di Jorgelina Cardoso di fare uno screenshot della conversazione su WhatsApp e rendere pubblica la conversazione con suo marito. Una predizione diventata, nell’arco di poche ore, realtà.

“Sarò un campione del mondo, amore mio. È scritto. Segnerò un gol. Perché è scritto come Maracanà e Wembley. Andate e godetevi tutto domani perché saremo campioni del mondo. Perché noi 26 qui e tutte le famiglie lo meritiamo” le parole scritte dall’ex Paris Saint Germain ritornato, nel corso della manifestazione svoltasi in Qatar, ai suoi consueti livelli qualitativi dopo una prima parte di stagione negativa con la maglia della Vecchia Signora.

Argentina, Di Maria aveva previsto la vittoria. Ora lo attende la Juventus

Il suo contratto, come noto, scade a giugno ed in questi giorni si sono diffuse diverse indiscrezioni riguardanti un suo possibile addio già nella finestra invernale del mercato. Voci ben distanti dalla realtà. El Fideo, infatti, a breve tornerà a Torino con l’obiettivo di riscattarsi da gennaio in poi ed entrare in maniera definitiva nel cuore dei tifosi bianconeri. Per lui, da quando è sbarcato in Italia, soltanto un gol e 4 assist in 10 apparizioni complessive.

Un bottino negativo, ulteriormente aggravato dal cartellino rosso rimediato nel corso della partita persa per mano del Monza e dalle 9 partite saltate per infortunio. Il Mondiale ed il Ct Lionel Scaloni, bravo a gestirlo nel migliore dei modi, gli hanno fatto tornare il sorriso. Il suo nome, adesso, è entrato nella leggenda del calcio argentino anche grazie alla sua capacità predittiva. Per entrare nella storia della Juve, invece, la strada è ancora lunga.