Follia in Argentina, uomo cade dal cavalcavia: si salva e canta ancora

La follia in Argentina non ha eguali nel mondo, l’amore per la maglia Albiceleste resiste anche tra la vita e la morte

Lionel Messi ha fatto gioire milioni di tifosi argentini nel mondo. Ha portato a Buenos Aires la terza Coppa del Mondo, dopo Mario Kempes e Diego Armando Maradona. Ha scritto la storia, ha vinto tutto ciò che c’era da vincere. Tutto bellissimo. Soprattutto vedere i tifosi della Seleccion scatenarsi in ogni angolo della Terra, soprattutto nella capitale. Per festeggiare il successo della Coppa, la squadra ha fatto il consueto giro col pullman scoperto.

Un’esplosione di gioia, appunto, tra i calciatori come tra i tifosi. I più scatenati, manco a dirlo, Emiliano Martinez, grande eroe della finale, e Rodrigo De Paul. Dalle frecciate a Kylian Mbappé, che nella finale del Mondiale si è consacrato come il migliore di tutti, al coro ‘Muchachos‘, diventato virale sui social anche grazie al contributo di Tik Tok. Un coro che nomina anche il Dio del calcio, Diego Armando Maradona, per il quale gli argentini nutrono una profonda venerazione.

Situazione completamente fuori controllo in Argentina e sfociata in tragedia: 2 tifosi si sono lanciati da un cavalcavia sul pullman scoperto all’entrata di Buenos Aires, uno dei due pare sia morto. Giro interrotto, squadra spostata in elicottero.pic.twitter.com/604kRDUbfT — Giacomo Cobianchi (@G_Cobianchi) December 20, 2022

E un tifoso dell’Argentina deve ringraziare proprio qualcuno lassù per essersi salvato. Nello specifico, due tifosi si sono lanciati da un cavalcavia per atterrare sul pullman scoperto dove si trovava la squadra. Uno ci è riuscito, l’altro è atterrato sul fondo stradale. Si credeva fosse morto, ma in realtà si è salvato ed è stato portato via dalle autorità e dai paramedici. E lui cos’ha fatto? Messo malissimo fisicamente, non ha smesso di cantare agitando il braccio destro. Perché la vita è una questione di priorità.

Comunque pare sia sopravvissutopic.twitter.com/cSE660Jkkn — Marco 🇦🇷 (@MRC_typing) December 20, 2022

Ciò che sta succedendo in Argentina è bellissimo, non può lasciare inosservati nemmeno chi per il calcio non prova simpatia. Perché alla fine non resta nemmeno la Coppa o l’albo d’oro. Resta l’amore della gente, la follia dei festeggiamenti, e in alcuni casi anche le ossa rotte. Si spera, ovviamente, che il tifoso non abbia gravi conseguenze dallo schianto e che non si verifichino più fatti del genere, anche se sembra complicato. Però è un grande esempio di come questo non sia percepito da una buona fetta delle persone come un semplice gioco. E’ qualcosa in più. No puedo explicar.