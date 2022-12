“Vuole rinnovare”: Milan, la rivelazione ed i salti di gioia per Maldini e Pioli

L’agente ha parlato delle intenzioni di agente e calciatore: il Milan di Stefano Pioli ha la strada spianata per puntare a lungo su di lui

Si è parlato di diverse formazioni italiane nel corso della puntata di Twitch di oggi su ‘TvPlay’. Ad intrattenersi ai microfoni questa volta c’è stato l’agente Gabriele La Manna. Con lui si sono naturalmente approfondite alcune questioni di calciomercato. Tra i temi toccati uno riguarda anche il futuro del Milan.

La società rossonera sta lavorando per arrivare al rinnovo di uno dei suoi centrocampisti. Su questo punto si è focalizzata l’attenzione di La Manna che parlato pure della Juventus e si è poi soffermato su una delle sorprese del Mondiale che si è appena disputato in Qatar.

Calciomercato Milan, La Manna: “L’idea dei Bennacer e di Enzo Raiola è quella di rinnovare”

L’agente Gabriele La Manna ha rassicurato i tifosi del Milan. Il procuratore, intervenuto su ‘TvPlay’, ha parlato del futuro di Ismael Bennacer: “Si tratta di un giocatore importante per i rossoneri e capisco dunque la volontà della dirigenza milanista di blindarlo in chiave futura perché può diventare un perno importante del centrocampo rossonero. Credo che sia nella sua idea sia in quella di Enzo Raiola ci sia la volontà di rinnovare”.

L’agente, che ha poi affermato che vede ancora in Italia il futuro dell’attaccante portoghese classe 1998 Beto, ha parlato pure di Mac Allister. Il centrocampista si è messo in luce nell’Argentina campione del Mondo in Qatar. “Farebbe la fortuna di tutte le big italiane, è stato tra i migliori centrocampisti del Mondiale. Sa fare tutto, è un centrocampista completo perché copre bene il campo, ha una buona visione di gioco ed è bravo in interdizione. Levarlo al Brighton non sarà semplice, in Premier League per portare via un giocatore così servono 40-50 milioni e in Italia quasi nessuno può permettersi un investimento simile. Una potrebbe essere la Juventus ma bisogna ancora capire le conseguenze di ciò che sta accadendo. La Juventus ha bisogno di 4-5 giocatori di caratura internazionale sempre in campo”.