Milan e la corsa contro il tempo: Maldini ha un grande problema

Il Milan lavora per risolvere una spinosa situazione interna. Per Paolo Maldini aumentato le difficoltà in vista della ripresa.

Manca poco e si tornerà in campo. Con la fine dei Mondiali si avvicina sempre di più il fischio d’inizio che darà il via nuovamente ai campionati nazionali e le competizioni internazionali come Champions League, Europa League e Conference. Oltre a questo, però, c’è grande attesa anche per quanto riguarda il calciomercato. Già da settimane ci sono squadre che si guardano attorno per capire come andare a migliorare le proprie rose, ed ogni occasioni può rappresentare un elemento cruciale per dare qualcosa in più per la seconda parte.

Poi c’è chi ha delle concrete necessità, come il Milan. I rossoneri sono secondi in classifica, anche se con un ritardo di 8 punti rispetto al Napoli. C’è da colmare un gap che oggi appare molto largo, ma sul quale si può lavorare. A Stefano Pioli, però, servirà avere una squadra concentrata, ma soprattutto al completo. Gli infortuni, di fatto, hanno inciso su questi primi mesi di stagione, e recuperare alcuni elementi potrebbe essere essenziale. In caso contrario, servirà provvedere sul mercato.

Milan, il caso Maignan e le soluzioni possibili: è un problema…

C’è, ad esempio, la situazione delicata di Mike Maignan. Il problema al polpaccio sembrava potesse essere risolvibile in tempo utile per rivedere l’estremo difensore francese nuovamente in campo per la sfida contro la Salernitana. Le ultime novità, però, non sorridono a Pioli: il portiere, infatti, potrebbe restare fuori ancora per qualche tempo, mettendo cosi il Milan in difficoltà. Certo, Tatarusanu si è messo in gioco ed ha fatto il possibile, ma anche numericamente all’allenatore rossonero servirà qualcosa in più.

Ecco perchè ci sono delle soluzioni che la società sta prendendo in considerazione. Come l’arrivo anticipato di Marco Sportiello, bloccato già negli scorsi mesi ma per avere soltanto in estate. Il Milan starebbe cercando – come riportato da ‘Sportmediaset’ – di anticipare il suo arrivo a Milano, ma al momento l’Atalanta fa muro: senza aver trovato prima un vice Musso, Sportiello non andrà da nessuna parte.

Ed allora ecco spuntare un nome: Pierluigi Gollini potrebbe risolvere tutti i problemi, andando nuovamente a Bergamo proprio per sostituire Sportello. Eppure, la Fiorentina non lo lascia andare senza un indennizzo economico degno di nota. Senza dimenticare il fatto che lo stesso Gollini non ha lasciato l’Atalanta senza qualche acredine con alcuni della compagine nerazzurra.

Cosa si fa? Maldini dovrà attendere. E’ una corsa contro il tempo, anche perchè servono diversi incastri per riuscire a portare Sportiello alla corte di Pioli in tempo utile. Difficoltà non da poco per la dirigenza rossonera, che ha bisogno di assolute certezze per dare il via ad una corsa Scudetto che già adesso sembra molto complicata.