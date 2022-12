Fantacalcio, 5 giocatori al rientro: come gestirli all’asta di riparazione

Cinque giocatori, rimasti ai margini fin qui, sono pronti a riscattarsi. Come gestirli all’asta di riparazione del Fantacalcio?

Per loro la prima parte della stagione ha rappresentato un autentico calvario. Poche apparizioni in campo o, in alcuni casi, addirittura nessuna per colpa di frequenti infortuni che gli hanno impedito di fornire contributi concreti sia alla propria squadra che ai fantallenatori che avevano deciso di puntare forte su di loro. Parliamo di 5 specifici giocatori che, da gennaio in poi, intendono rilanciarsi e torneranno finalmente sotto i riflettori. Ce la faranno? E, soprattutto, come gestirli nell’asta di riparazione del fantacalcio?

Non possiamo che partire da Gaetano Castrovilli, tornato a calcare il rettangolo di gioco ieri in occasione dell’amichevole vinta ai danni del Lugano ad otto mesi di distanza dall’ultima volta. Un rientro felice, bagnato da un gol e tanti segnali positivi a Vincenzo Italiano. La Fiorentina, però, a centrocampo gioca a 3 e due posti sono riservati allo strepitoso Sofyan Amrarabat e a Giacomo Bonaventura (per il quale non a caso si è iniziato a parlare del rinnovo del contratto). L’ultima maglia se la giocheranno quindi proprio il numero 10 e Antonin Barak, apparso in ombra fin qui. L’ex Verona, in ogni caso, nelle gambe ha almeno 8/9 gol. Castrovilli, a queste vette, non è mai arrivato. Andiamoci con i piedi di piombo.

Discorso diverso, invece, per Georginio Winaldum, out dal 26 agosto in seguito alla frattura della tibia destra. L’olandese ha ricominciato a lavorare in gruppo: salvo sorprese, il suo rientro avverrà a febbraio. José Mourinho lo attende a braccia aperte. Il duo composto da Nemanja Matic e Bryan Cristante ha funzionato ad intermittenza (entrambi hanno le stesse caratteristiche) mentre con l’ex Psg a disposizione la Roma potrebbe cambiare modulo passando ad un 4-2-3-1 più offensivo. In passato non è mai stato una macchina da bonus ma parliamo di un calciatore di alto calibro, che può cambiare il volto dei giallorossi. Se lo avete in rosa, tenetelo. Nel caso in cui fosse svincolato, riflettere sull’idea di prenderlo. A patto che siate ben coperti nel reparto.

Fantacalcio, 5 giocatori al rientro: come gestirli all’asta di riparazione

A gennaio il Milan ritroverà Zlatan Ibrahimovic tuttavia Stefano Pioli, fin qui, ha evitato di indicare una data specifica. Il suo rappresenta un caso spinoso, con il club intenzionato a concedere allo svedese tutto il tempo necessario per guarire al 100%. Un vero e proprio punto interrogativo. Una cosa, in ogni caso, è certa: i rossoneri, nella corsa verso lo scudetto, avranno bisogno anche di lui e della sua capacità di trascinare il gruppo. Il tutto, alla luce anche della crisi di Divock Origi. Tra aprile e maggio può diventare determinante. Non prima. Un colpo da mettere a segno soltanto a determinate condizioni: spesa minima e almeno 4 titolari.

Federico Chiesa, invece, ha avuto modo di giocare nelle ultime partite prima della sosta dovuta al Mondiale: 43 minuti tra Inter e Lazio utili per ricominciare a mettere benzina nelle gambe. In questi giorni ha rimediato un nuovo guaio fisico: uno stop fisiologico, che non preoccupa l’ambiente. Nel 4-3-3 di Massimiliano Allegri avrà modo di tornare ai suoi consueti standard qualitativi.

Chiudiamo con Davide Faraoni, costretto a saltare le gare contro la Juve (10 novembre) e lo Spezia (13) per colpa di un guaio alla coscia. Per il capitano del Verona in questi mesi le soddisfazioni sono state poche: appena 8 presenze per un totale di 479 minuti, 5 partite saltate per infortunio, zero gol, 2 assist, 3 cartellini gialli ed una fantamedia horror da 5.79. Era tra i più attesi, è stata una delusione. Prendiamo in considerazione uno scambio in questo caso durante l’asta invernale del fantacalcio.