Serie A, i cinque giocatori che hanno deluso al Fantacalcio: c’è anche Zaniolo

Cinque giocatori fin qui hanno rappresentato delle autentiche delusioni al Fantacalcio. Come gestirli all’asta di riparazione?

La Serie A è andata in stand-by e riprenderà soltanto il 4 gennaio. Per i fantallenatori, invece, quelli attuali sono giorni di profonde riflessioni in vista dell’asta di riparazione. Nel mirino, in particolare, sono finiti 5 specifici calciatori che, nella prima parte della stagione, hanno completamente deluso le aspettative fornendo pochi bonus a fronte di un gran numero di prestazioni negative e perfino qualche malus. Come gestirli quindi al fantacalcio tra gennaio e febbraio? Meglio tenerli, scambiarli o tagliarli?

L’analisi non può che partire da Gianluca Caprari, autore lo scorso anno di ben 7 reti e 4 assist. Un bottino super, che ha spinto molti ad acquistarlo ad occhi chiusi nella scorsa estate spendendo tra l’altro cifre consistenti. Il cambio di maglia ed il trasferimento al Monza, però, non gli ha fatto bene: per lui appena un centro ed un passaggio vincente in 15 apparizioni complessive. Per i brianzoli rappresenta ancora un elemento insostituibile. Noi, invece, possiamo prendere in considerazione l’idea di fare a meno di lui. Operazione complicata, però: l’appeal è ai minimi storici.

In casa Milan, invece, chi non ha particolarmente convinto è Divock Origi. La scelta poteva ricadere anche su Charles De Ketelaere ma alla fine abbiamo optato per il belga, alla luce della sua maggiore esperienza in ambito internazionale. Un giocatore che in carriera ha vinto tanto, giunto in Italia per trascinare i rossoneri verso nuovi successi. La realtà dei fatti, invece, si è rivelata ben differente: una rete ed un assist. Il tutto, unito ad un rendimento spesso ben al di sotto della soglia della sufficienza e da qualche infortunio. Via libera alla cessione: M’Bala Nzola è un sostituto più che adeguato.

Fantacalcio, le 5 principali delusioni della Serie A

Stesso discorso per Nicolò Zaniolo, a segno una volta sola in campionato. Un bottino negativo, aggravato dai 3 cartellini gialli rimediati. Anche in questo caso parliamo di un titolare inamovibile ma continuare a puntare su di lui, con tutta probabilità, non produrrà i risultati sperati. D’altronde, se la Roma non intende svenarsi per il suo rinnovo di contratto, un motivo ci sarà. Noi, se possiamo, proviamo a scambiarlo. L’opzione Moise Kean è intrigante, quella che porta il nome di Jonathan Ikoné pure.

Un’altra cocente delusione è Angel Di Maria, chiamato ad illuminare il gioco della Juventus dopo la partenza di Paulo Dybala. Missione fallita, sotto tutti i punti di vista: un gol, un assist, un’espulsione e ben 8 partite saltate in totale. Da un elemento del suo calibro ci si attendeva sicuramente di più. Con l’ambiente bianconero non ha legato molto eppure l’ex PSG costituisce una pedina a cui è molto difficile rinunciare. La Juventus, per risalire in campionato, avrà bisogno di lui. Confermiamolo.

Discorso diverso, infine, per Domenico Berardi. Il suo inizio era stato positivo: rete decisiva al Lecce il 20 agosto e tre punti in tasca per il Sassuolo. Poi, però, vari infortuni lo hanno costretto a restare ai box per diverse settimane e a lasciare il proprio posto a Luca D’Andrea. A differenza degli calciatori citati in precedenza, però, qui parliamo di un top player che nel 2023 è destinato a riscattarsi. Teniamolo e diamogli fiducia: sarà ripagata con la consueta quantità di bonus.