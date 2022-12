“Una spia nello spogliatoio”: Francia, spunta anche la lite con Deschamps

Dopo la finale persa contro l’Argentina di Messi, tra le fila della Francia di Deschamps c’è un giocatore accusato di essere una spia.

In Argentina, ovviamente, stanno continuando i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale avvenuta domenica scorsa contro la Francia di Kylian Mbappé. Il popolo argentino, infatti, si sta riversando ancora in strada per un successo che mancava da 36 anni.

Basti pensare che nella giornata di lunedì ben 5 milioni di persone sono scese in strada nella sola Buenos Aires. In queste ore, di fatto, sono diventati virali tantissimi video che mostrano la follia della gente argentina per rendere onore ai loro campioni: dalle persone che si sono gettate da un ponte per salire sul bus scoperto della ‘Seleccion’ ai cori per il cane di Lionel Messi.

Tuttavia anche nel calcio, così come nella vita, c’è sempre l’altra ‘faccia della medaglia’. Infatti, se in Argentina i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo, in Francia stanno continuando le polemiche. Nel paese transalpino, di fatto, si stanno susseguendo varie indiscrezioni sui presunti dissapori che serpeggiavano tra le fila della squadra guidata da Didier Deschamps. L’ultima, addirittura, riguarda una presunta ‘spia’ tra i giocatori dei ‘Blues’.

Francia, Pavard accusato di essere la spia della squadra di Deschamps

Romain Molina, tra i giornalisti investigativi più famosi dello sport transalpino, ha rilevato che Benjamin Pavard avrebbe parlato con i giornalisti dopo un litigio con il proprio CT. Il terzino del Bayern Monaco, infatti, è stato sempre tra i titolari della Francia sia nelle gare di qualificazione che nel primo match del Mondiale contro l’Australia, ma poi è stato messo da parte da Deschamps.

L’ex tecnico della Juventus, dopo la gara contro gli australiani, al posto di Pavard, ha infatti schierato sempre Koundé. Deschamps, di fatto, non ha fatto più giocare il calciatore del Bayern Monaco, neanche quando ha fatto rifiatare lo stesso Koundé contro la Tunisia. Contro la squadra africana, infatti, la corsia destra è stata occupata da Disasi.

Come riportato da ‘L’Equipe’, dopo il match contro l’Australia, ci sarebbe stato un duro confronto tra Deschamps e Pavard, con Lloris e Giroud che hanno provato a fare da mediatori. I due calciatori hanno provato a sostenere il proprio compagno, ma i toni del diverbio non si sono placati. Anzi, la situazione tra i due è peggiorata con il trascorrere dei giorni, visto che il calciatore del Bayern Monaco ha più volte risposto al proprio tecnico.

Un diverbio tra Pavard e Deschamps ci sarebbe stato anche nel corso della finale contro l’Argentina, ovvero quando il terzino avrebbe detto all’allenatore della Francia queste parole: “Farai uscire Koundé o no? Crede di essere Pop Smoke con la sua catena da figlio di pu…na”. Pop Smoke era un rapper americano, morto a 20 anni nel 2020 nel corso di una rapina nella sua villa di Hollywood Hills. Il tecnico avrebbe poi risposto con le rime al proprio giocatore.