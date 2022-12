Milan, non solo il caso Maignan: ora è emergenza anche in attacco

Milan in emergenza, non soltanto per quanto riguarda Mike Maignan. L’ennesimo infortunio mette alle strette Pioli.

Il Milan si prepara ad una seconda parte di stagione dove i tifosi sperano possa interpretare il ruolo di anti-Napoli. I punti di distanza con la squadra azzurra, ad oggi, sono 8. Non pochi, ma nemmeno impossibili da recuperare. E cosi Stefano Pioli dovrà mettere in campo tutte le forze migliori per provare questa rimonta che la piazza proverà a spingere anche in termini di sostegno quando si giocherà a San Siro, ma anche seguendo la squadra in giro per l’Italia.

Certo, servirà anche collaborazione da parte dello stesso organico. Il Milan ha avuto anche diverse problematiche relative agli infortuni, ed anche adesso le cose non si può dire siano nettamente migliorate. La tegola Mike Maignan tiene ancora banco, e probabilmente costringerà la società a tornare sul mercato per porre rimedio. L’obiettivo sarebbe quello di far arrivare in anticipo Marco Sportiello, già bloccato da Milan per giugno.

Non sarà facile convincere l’Atalanta a lasciarlo partire, anche perchè la Dea non ha intenzione di privarsene se non dopo aver trovare un altro vice-Musso. Anche quest’ultima, va detto, impresa tutt’altro che facile. Eppure, per una squadra che punta a rincorrere una macchina da corsa come il Napoli, non avere certezze sul portiere titolare rappresenta un grosso problema.

Milan, altre tegola in avanti: ora è emergenza

Ma non c’è soltanto la questione portiere che ora tiene banco in casa rossonera. Se è vero che la situazione di Maignan ha destato preoccupazione, ora ci si mette anche l’emergenza in attacco. Divock Origi, giocatore che non ha brillato nemmeno al ritiro di Dubai, è tornato a Milano con un problema al flessore. Infortunio non da poco, visto che dovrebbe tenerlo ai box almeno per un paio di settimane, come riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Problema serio per Stefano Pioli, che si ritroverebbe cosi con un attacco ridotto all’osso almeno per le prime partite di gennaio. Difficile pensare di andare sul mercato, soprattutto perché si tratta di una situazione pur sempre temporanea, ma che potrebbe creare problemi evidenti alla ripresa del campionato.