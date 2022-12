Juventus, c’è una splendida notizia nel caos di questi giorni: è ufficiale

Per la Juventus, nonostante gli ultimi aggiornamenti sui casi plusvalenze e stipendi, in questi giorni è arrivata un’ottima notizia.

La finale del Mondiale tra l’Argentina di Lionel Messi e la Francia di Kylian Mbappé ha di fatto consegnato alla Juventus altri due campioni del Mondo: Leandro Paredes ed Angel Di Maria.

La ‘Vecchia Signora’, a prescindere di come sarebbe terminata la finale del Mondiale, avrebbe comunque avuto un nuovo campione del Mondo, vista la presenza di Adrien Rabiot tra le fila del team francese. Una volta calato il sipario sul Mondiale in Qatar, Massimiliano Allegri attende con tantissima ansia proprio i giocatori impegnati nella finale di domenica.

Adrien Rabiot, infatti, è uno dei perni del centrocampo della squadra di Massimiliano Allegri che, però, punta tantissimo anche su Paredes e Di Maria per cercare di rimontare il Napoli capolista. Il tecnico toscano, di fatto, non ha mai avuto a completa disposizione i due argentini per la prima parte di stagione. Tuttavia, in attesa del ritorno di questi giocatori, bisogna registrare delle ottime notizie sia per tifosi della Juventus che per John Elkann.

Che notizia per la Juventus, il titolo del club bianconero continua a risalire in Borsa: ecco il perché

Come riportato dal portale ‘CalcioeFinanza.it’, infatti, il titolo della Juventus continua a risalire in Borsa. A Piazza Affari, di fatto, le azioni della società bianconera hanno chiuso con una crescita del 4,86% a 0,3148 per ogniazione. Tutta questa spinta è figlia delle ipotesi di delisting che stanno aleggiando sullo stesso team bianconero da ormai qualche settimana.

La capitalizzazione di Piazza Affari, quindi, è risalita fino ai quasi 800 milioni di euro, ovvero 795 alla chiusura delle contrattazioni nella giornata odierna. Ci sono alti scambi anche sul titolo, considerando i volumi a 13,7 milioni su una media avuta in questi ultimi tre mesi di 7,9 milioni di pezzi scambiati ogni giorno. Queste ipotesi di delisting comporterebbero per Exor, secondo gli analisti, un esborso che potrebbe aggirarsi tra i 250 ed i 300 milioni di euro.