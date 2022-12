Di Maria, il meno umano tra gli umani: ora Allegri e la Juventus lo aspettano

Di Maria è stato uno dei protagonisti di Doha ma adesso deve portare la sua stoffa pure a Torino: alla Juventus non l’hanno ancora conosciuta

Angel Di Maria è stato uno dei gregari di lusso dell’Argentina di Lionel Messi. L’astro della ‘Pulce’ offusca gli altri protagonisti della splendida vittoria della ‘Scaloneta’. Un successo che parte da lontano, con un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Lionel Scaloni. Da quando quest’ultimo ha assunto il comando delle operazioni la sua squadra è diventata quasi imbattibile.

Il ct è riuscito a dare un’anima all’Argentina, che arrivava da qualche fallimento. Il giovane commissario tecnico prima è riuscito a consegnare la Coppa America all’albiceleste e ieri anche il Mondiale, con un gruppo coeso, che si è stretto intorno al suo re.

Nella vittoria in Qatar ha avuto un peso importante Angel Di Maria, anche lui si è riservato le sue migliori cartucce nella rassegna più importante. Ed ora Allegri spera di poter goderselo nella seconda parte di stagione.

Juventus, ora Allegri vuole conoscere il vero volto di Di Maria: ancora super tra i terrestri

Il ‘Fideo’ rosarino ha saltato soltanto due partite nel corso del Mondiale. L’attaccante esterno ex Real Madrid e Psg non è sceso in campo contro l’Australia negli ottavi di finale e contro la Croazia in semifinale. In mezzo, anche nei quarti ha giocato appena lo spazio di pochi minuti con l’Olanda ma al momento della verità si è fatto sentire eccome.

Nella finale contro la Francia, l’impatto di Di Maria sulla partita è stato forte, secondo soltanto a quello di Lionel Messi e Kylian Mbappé. Alle spalle dei due extraterrestri, la palma del migliore in una partita emozionante come poche tocca sicuramente allo juventino, che al 23’ si è guadagnato il calcio di rigore che ha permesso alla ‘Pulce’ di sbloccare la partita e tredici minuti più tardi si è preso anche la briga di firmare personalmente il raddoppio.

Se non fosse stato per gli ultimi clamorosi minuti dei tempi regolamentari, Di Maria avrebbe lasciato un segno indelebile sulla gara di Doha. Non è andata così ma la sua resta ugualmente una prestazione da incorniciare.

Tornerà adesso a Torino da campione. E Max Allegri, per consolidare un piazzamento Champions e provare a dare l’assalto al primato del Napoli, spera di godersi per qualche mese il suo talento cristallino. Nonostante sia prossimo ai 35 anni, ‘el Fideo’ sa ancora essere decisivo. La Juventus, nella seconda parte di stagione, si affida anche a lui, ben al di sotto delle attese nei suoi primi mesi in bianconero. Probabilmente distratto da un Mondiale che tutto il gruppo di Scaloni voleva portare a casa. Di Maria ha ancora stoffa a sufficienza per realizzare ricami importanti. Dall’Oriente dovrà ricordarsi di portarla con sé. Saprà farsi ricordare pure a Torino?