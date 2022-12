Argentina, ancora critiche per Martinez: l’attacco stavolta è inaspettato

Non accennano a finire le discussioni attorno il comportamento del portiere campione del mondo con l’Argentina Emiliano Martinez.

La vittoria del Mondiale per l’Argentina ha certamente tanti protagonisti. I due principali non possono però non essere Lionel Messi da un lato ed Emiliano Martinez dall’altro. La Pulce ha letteralmente trascinato i suoi al successi, mentre il portiere è stato decisivo sia nei supplementari che nei calci di rigore.

La grandissima prova di Martinez è stata però ‘macchiata’ secondo alcuni da dei gesti che il portiere ha fatto nel post partita e durante la premiazione. Per alcuni si è trattato solo di sfottò e goliardia, per altri di palese mancanza di rispetto nei confronti della Nazionale sconfitta, la Francia.

Martinez dal canto suo sempre prendere poco seriamente le critiche che gli sono arrivate, soprattutto da ambiente europei. In Sudamerica, con la sua Argentina in testa, l’opinione pubblica sembra essere molto più clemente, tanto che Martinez in questi giorni ha rincarato la dosa lasciandosi andare ad altre dichiarazioni non certo piacevoli nei confronti dei calciatori francesi.

Martinez, arriva la strigliata del suo allenatore Emery

Prima il gesto col trofeo di miglior portiere, poi la foto di Mbappè messa sulla coppa come sfottò, infine le dichiarazioni di oggi su Tchouameni che se la sarebbe “fatta addosso” durante i calci di rigore. Secondo molti non certo un campione di stile. Cosa che, a quanto pare, condivide pure il suo tecnico al club, l’Aston Villa, Unai Emery.

“Siamo davvero molto orgogliosi di lui, ha vinto il Mondiale, è naturalmente stato grande.” ha dichiarato Emery in conferenza stampa prima di lasciarsi andare alla ramanzina. “I tifosi dell’Aston Villa devono essere orgogliosi di lui. Però la prossima settimana quando tornerà qui ci siederemo e parleremo faccia a faccia di cosa è il rispetto per gli avversari. Per il resto mi aspetto che sia pronto per la partita contro il Tottenham ad inizio 2023.”