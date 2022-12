Messi o Mbappé? La richiesta di Leo mette Al-Khelaifi spalle al muro

La richiesta di Lionel Messi mette Nasser Al-Khelaifi spalle al muro: la decisione che interessa anche Kylian Mbappé

Il PSG ha deciso di rinnovare il contratto di Kylian Mbappé dandogli poteri importanti anche all’interno del club. E’ il miglior giocatore del mondo, il futuro del calcio internazionale, il meglio del meglio che il pallone possa offrire. Però in squadra c’è anche Lionel Messi, che è entrato nella leggenda solo pochi giorni fa con la vittoria della sua Argentina al Mondiale. Una finale che l’Albiceleste ha vinto proprio contro la Francia di Kylian, protagonista della miglior prova individuale mai vista in una finale ai Mondiali.

Teatro di questa bellezza è stato il Lusail, in Qatar. La patria del proprietario del Paris, che fremeva dalla voglia di vedere i suoi due assi sfidarsi dando vita a uno spettacolo meraviglioso. Ecco, se c’è un vero vincitore di tutta questa storia, al di là di Messi e del campo, è il Qatar, che ha avuto anche la soddisfazione di vedere Leo indossare il bishit durante la premiazione. L’apoteosi di un’edizione vergognosa voluta e promossa dalla FIFA, ma questo è un altro discorso.

Adesso si parla di PSG, si parla di Al-Khelaifi che probabilmente rinnoverà anche il contratto di Messi fino al 2024. In squadra gli equilibri sono fragili, forse è anche per questo che la Champions League non è ancora arrivata. D’ora in poi la situazione sarà ancor più particolare. C’è Messi, campione del mondo, e Mbappé, vice campione. Il vincitore e il vinto nella capitale francese, la nazionale vinta, appunto. E c’è stata una richiesta molto particolare da parte dell’argentino che mette spalle al muro lo sceicco.

Messi ha chiesto ad Al-Khelaifi di festeggiare la Coppa del Mondo al Parc de Princes. Un argentino che vorrebbe festeggiare la vittoria del Mondiale a casa della Nazionale che ha perso, davanti agli occhi del miglior giocatore della Francia. Da questa decisione dipenderà il futuro e l’equilibrio dello spogliatoio parigino. Permettere a Messi di fare questo porterebbe a dei malumori non indifferenti tra il pubblico -magari anche presente allo stadio- e nella mente di Mbappé.

Cosa succederà si vedrà nei prossimi giorni, anche se Messi e Mbappé dovrebbero saltare le partite del 28 dicembre e di Capodanno contro Strasburgo e Lens. Al-Khelaifi con chi si schiererà? La sua decisione sarà fondamentale per mostrare chi conta davvero nel PSG, al di là di bishit e rinnovi faraonici con ruoli da dirigenti-giocatori che influiscono sul mercato. Agli spettatori della vicenda non resta che osservare, magari mangiando dei popcorn osservando come va la petizione dei tifosi francesi, che vogliono rigiocare la finale del Mondiale.