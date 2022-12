Argentina campione, ma Brasile primo nel Ranking FIFA: il motivo

Nonostante il titolo di campione del mondo, l’Argentina non è prima nel Ranking FIFA: il Brasile continua a esserlo. Un motivo c’è ed è chiaro.

Una sola volta, all’esordio, ha inciampato contro l’Arabia Saudita, poi l’Argentina ha vinto le restanti sei gare disputate ai Mondiali di Qatar 2022. In coda la squadra del Ct Scaloni ha trionfato contro Messico, Polonia, Australia, Paesi Bassi, Croazia e Francia. Partite dall’alto tasso adrenalinico, al punto che la finale contro gli uomini di Deschamps è stata definita come una delle più belle mai disputate.

D’altronde il primo tempo al Lusail di Doha si era concluso con un 2-0 in favore dell’Argentina, che faceva pensare a una vittoria a portata di mano e invece una doppietta di Kylian Mbappé è stata sufficiente a una rimonta. Tutto da rifare e i tempi supplementari sono terminati sul 3-3. La roulette dei rigori ha poi decretato quale squadra avrebbe alzato il trofeo al cielo.

Leo Messi ci è riuscito dopo una finale persa e un’attesa durata per il paese latinoamericano ben 36 anni. Da lì una festa che ha portato in strada ben 5 milioni di persone, probabilmente un record, per accogliere i campioni del mondo e il titolo conquistato, il quale è valso per l’Argentina la terza stella.

L’Argentina vince i Mondiali ma il Brasile è primo nel Ranking FIFA: il motivo

Tanta è l’emozione che non causerà alcun tipo di sofferenza sapere che, nonostante la Coppa del Mondo vinta, l’Albiceleste non è prima nel Ranking FIFA. In testa con 1840,77 punti resta il Brasile, mentre l’Argentina è arrivata a quota 1838,38, seguita proprio dalla Francia a 1823,39. Può sembrare un’anomalia, se si considera che i verdeoro di Tite si sono fermati ai quarti di finale, sconfitti ai rigori dalla Croazia.

Il motivo per il quale nonostante ciò il Brasile continua a essere in testa con un leggero margine di vantaggio è dovuto al fatto che l’Argentina abbia battuto la Francia al di fuori dei 90′. Ha avuto bisogno dei supplementari e dei rigori per riuscirci e ciò avrebbe limitato i punti ottenuti nel ranking. Se nel tempo regolamentare fosse arrivato il trionfo, oggi l’Argentina sarebbe campione del mondo e anche prima Nazionale nel Ranking FIFA.