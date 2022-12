Addio alla MLS dopo 6 mesi: Criscito torna già in Italia, è ufficiale

Domenico Criscito torna in Italia sei mesi dopo la sua partenza per il Canada: il comunicato annuncia il suo rientro a partire dal 2 gennaio

Ufficiale il ritorno in Italia di Domenico Criscito. Il difensore napoletano già da diverse settimane aveva annunciato il suo addio al Toronto, club canadese al quale era arrivato soltanto pochi mesi fa insieme agli altri due italiani che hanno scelto di compiere lo stesso viaggio per cimentarsi nella MLS, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.

In un primo momento, tuttavia, Criscito aveva fatto sapere che avrebbe sciolto le riserve sul suo futuro entro fine anno. L’ex Juventus e Genoa è stato di parola. Nella giornata di oggi è diventato ufficiale, infatti, il suo accordo con la nuova squadra. Per il calciatore mancino a 36 anni sta per cominciare la sua nuova avventura.

Calciomercato Genoa, ufficiale: torna Criscito, il terzino ha firmato con la compagine ligure

Nel comunicato di addio, il Toronto FC aveva parlato di ritiro dal calcio giocato per Domenico Criscito. In contrasto però nello stesso comunicato, il difensore napoletano parlava di “valutazioni” da compiere per chiarire il futuro.

Al termine delle riflessioni, è arrivata la risposta che Criscito evidentemente cercava. Il terzino sinistro napoletano ha deciso di rimettersi in gioco. Ripartirà dalla Serie B. Il 36enne calciatore torna a vestire la maglia del Genoa, club del quale è stato a lungo protagonista e bandiera. Il comunicato del club ligure specifica che sarà un giocatore rossoblù a tutti gli effetti dal 2 gennaio, quando riaprirà il calciomercato.

Criscito vestirà la maglia dei Grifoni per la quinta volta nella sua carriera. Nella prima parentesi è rimasto rossoblù dal 2002 fino al 2004, negli anni del settore giovanile. Dopodiché è tornato nel 2006 ed è rimasto in Liguria per un anno. Successivamente, dopo un anno alla Juventus, è rientrato a Genova nel 2008 rimanendo fino al 2011. Ancora, Criscito ha deciso di vestire la maglia del Genoa nuovamente nel 2018, dopo un lungo percorso allo Zenit. A luglio scorso il trasferimento al Toronto e ora di nuovo un passaggio tra i Grifoni. Nel corso della sua carriera ha vestito la maglia rossoblù in 274 occasioni.

Il Genoa, nelle ultime settimane, ha ritrovato il sorriso con Alberto Gilardino. L’ex attaccante ha fatto risalire i liguri al terzo posto del campionato cadetto, a -3 dalla promozione diretta. Criscito e compagni (33 punti) si getteranno da metà gennaio all’inseguimento di Reggina (36) e Frosinone (39).