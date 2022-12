Calciomercato Milan, torna di moda l’idea Zaniolo: la situazione

Milan tra rinnovi e possibili acquisti. Tra questi ultimi ritorna in voga l’ipotesi che porta a Nicolò Zaniolo dalla Roma.

Sono settimane molto piene per il Milan e la sua dirigenza. Tra pochi giorni riprenderà il campionato con i rossoneri che dovranno recuperare il gap che li separa dal Napoli capolista. Non semplice, visto il vantaggio azzurro accumulato in questa prima parte di stagione.

C’è poi la questione rinnovo. Maldini e gli altri dirigenti sono impegnati sia sul fronte Leao sia su quello Bennacer. In entrambi i casi l’intenzione è quella di cercare il prolungamento di contratto. Non solo rinnovi però, perché i rossoneri guardano anche al mercato in entrata.

L’idea dalle parti della San Siro rossonera è, secondo quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport, di riprovare l’assalto a Nicolò Zaniolo della Roma. Il centrocampista offensivo già era stato sondato in passato dai rossoneri, ma non se ne fece nulla. Adesso Maldini vorrebbe riprovare a vedere se ci sono i margini per imbastire una trattativa. O per giugno oppure stesso per il mercato di riparazione di gennaio.

Milan, torna in voga l’ipotesi Zaniolo: le cifre

Il prezzo di mercato fissato dai giallorosso è sempre attorno ai 60 milioni. Una cifra notevole che impone più di una riflessione al Milan. Dalla parte dei rossoneri c’è però la questione legata al rinnovo del contratto di Zaniolo con la Roma.

L’accordo tra le parti non è ancora stato trovato. E’ naturale quindi che, senza la copertura di un contratto lungo, con un accordo che scadrà al termine della prossima stagione, la Roma si possa trovare in una posizione di debolezza. Il valore sul mercato del classe ’99 potrebbe quindi subire un drastico calo, con conseguente felicità di tutte le possibili acquirenti, tra cui appunto il Milan. Zaniolo, dopo cinque stagione nelle quali, per il momento, ha collezionato 125 presenze e 24, potrebbe dire addio alla Roma e tornare a Milano. Non quella nerazzurra dove è cresciuto, ma in quella rossonera pronto ad accoglierlo per la consacrazione definitiva.