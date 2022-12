Gakpo al Liverpool, l’ennesimo rimpianto per la Serie A

Gakpo andrà a giocare al Liverpool, ma l’olandese era stato in passato nel mirino dei club di Serie A, che se lo sono lasciato sfuggire.

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma c’è già il primo grande colpo. Ovviamente non in Italia, ma da parte di un club straniero, tanto per cambiare della Premier League, che ha subito messo le mani su uno dei protagonisti dell’ultimo Mondiale. Una situazione che mette ulteriormente in evidenza non solo i limiti di spesa dei club della Serie A, ma spesso anche il poco coraggio di certi dirigenti.

Il nome al centro del dibattito è ovviamente quello di Cody Gakpo, prodigioso attaccante del PSV Eindhoven autore di 3 gol con l’Olanda in Qatar. Il club olandese ha annunciato a poco il suo trasferimento al Liverpool, subentrato a sorpresa nella caccia al 23enne dopo che pareva molto probabile il suo passaggio al Manchester United. Un’operazione da 35 milioni di sterline, ovvero circa 40 milioni di euro.

Era ovvio che il PSV stava stretto a Gakpo, e già nella scorsa estate si era iniziato a parlare di un suo addio all’Olanda. Specialmente dopo l’ultima stagione, quella della sua consacrazione, con 21 gol in 47 partite, tra cui anche 7 reti nelle coppe europee. E in questa prima parte di stagione il talento di Eindhoven non ha fatto che confermarsi, segnando 13 gol in 20 partite, di cui 3 in Champions League.

Gakpo al Liverpool: un’altra occasione persa per la Serie A

Non è certo una novità che giocatori di questa caratura finiscano in Inghilterra, specialmente dopo aver ben figurato in un prestigioso torneo internazionale. Ma anche in questo caso il calcio italiano non può non provare rimpianto per come sono andate le cose. Gakpo, infatti, era da tempo obiettivo dei club della Serie A, che però non hanno avuto il coraggio di affondare il colpo.

Juventus e Milan lo seguivano già dalla scorsa estate, quando la principale concorrenza inglese erano club di secondo piano come Leeds e Southampton. Le big italiane avrebbero potuto sfruttare il loro maggiore appeal per mettere sotto contratto l’olandese, ma si sono tirate indietro davanti alle richieste del PSV, ritenute troppo elevate. Si temeva che Gakpo potesse arrivare a costare 50-60 milioni, e invece eccolo andare al Liverpool per “soli” 40: appena qualcosa in meno di quanto la Juventus ha speso pochi mesi fa per Bremer.