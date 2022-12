Juventus, mistero Vlahovic: Allegri non sa ancora se ci sarà

L’attaccante serbo classe 2000 è in dubbio per la gara della Juventus contro la Cremonese: Allegri ancora con il dubbio Dusan Vlahovic

La Juventus riparte dal -10 con cui è arrivata alla pausa. I bianconeri hanno trovato la quadratura con il passare dei mesi e ora Max Allegri punta sul rientro di alcuni titolari per cambiare il corso del torneo di Serie A.

Dopo le amichevoli con Arsenal e Rijeka, la formazione bianconera giocherà venerdì pomeriggio contro lo Standard Liegi, ultima prova prima dell’impegno di mercoledì 4 gennaio a Cremona. Il tecnico toscano prepara il ritorno in campionato ma ancora non è riuscito a sorridere. Le condizioni di uno dei calciatori più determinanti presente in rosa continuano a tenere banco e creare fibrillazione nello staff medico juventino.

Juventus, Vlahovic ancora fuori: Vlahovic ancora a parte, il serbo rischia di saltare la gara con la Cremonese

Stagione molto particolare per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo classe 2000 non si è ancora lasciato definitivamente alle spalle la pubalgia, problema fisico che ne sta condizionando le prestazioni negli ultimi mesi.

L’ex Fiorentina, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, anche nella giornata di ieri ha lavorato a parte. A pochi giorni dalla sfida con la Cremonese, che segnerà il ritorno in campo in campionato, la presenza del giocatore serbo è in forte dubbio.

Il rendimento di Vlahovic ha risentito dei suoi problemi di pubalgia. Anche al Mondiale, l’attaccante serbo si è espresso al di sotto delle aspettative, partendo titolare soltanto in una circostanza, in occasione dell’ultima gara del girone G contro la Svizzera. Match nel quale è andato pure a segno.

Ora aspetta il suo rientro pure Allegri, consapevole della necessità di ritrovare il serbo al top della condizione per sferrare l’attacco definitivo alle prime posizione della classifica ma anche per rendere entusiasmante il percorso in Europa League.

Vlahovic ha segnato sette reti tra Serie A e Champions League fino a novembre. L’attaccante deve accorciare i tempi per tentare di ripetere le 29 reti dello scorso campionato.