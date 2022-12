“Troppi problemi fisici”: Lo Monaco punzecchia Dybala

L’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco si è lasciato andare ad un commento in diretta su Paulo Dybala: le dichiarazioni a ‘TV Play’.

Le ultime stagioni di Paulo Dybala hanno visto numerosi alti e bassi. Il giocatore della Roma, dopo l’avventura alla Juventus dove si è consacrato nell’Olimpo del calcio, è reduce dalla vittoria dei Mondiali in Qatar con l’Argentina. Un bottino niente male se si pensa al suo percorso nel mondo del calcio. Le giocate a Palermo, le prestazioni super alla Juventus e l’esperienza alla Roma l’hanno, senza dubbio, reso il calciatore che tutti conosciamo oggi.

Eppure Dybala, in più di un’occasione purtroppo, ha dovuto fare i conti con i problemi fisici che gli hanno impedito, probabilmente, di giocare con continuità ad alti livelli. La vittoria in Coppa del Mondo ed il rigore segnato proprio durante la finale, gli hanno concesso quanto mostrato di meritare negli anni col duro lavoro. La Joya è stata tormentata dai fastidi muscolari ai tempi della Juventus e proprio per questo i bianconeri non hanno ancora puntato su di lui. Rischiare di pagargli un lauto ingaggio per poi tenerlo in infermeria è sembrata una mossa decisamente azzardata per la dirigenza bianconera.

Lo Monaco su Dybala

A proposito di Paulo Dybala e dei suoi problemi fisici, ai microfoni di ‘TV Play’, indiretta su ‘Twitch’, è intervenuto l’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Paulo Dybala è un giocatore di una classe assoluta, dotata di una grande base tecnica. Se lui sta bene è uno che può far saltare ogni tipo di equilibrio. Negli ultimi ani, però, ha avuto troppo problemi fisici. La cosa, accoppiata ad un fisico non eccezionale, ha limitato la sua carriera ed il suo rendimento in campo”.

Insomma, appare chiaro come gli infortuni abbiano pesato sulla carriera di Dybala. Per mettersi il passato alla spalle, però, c’è sempre tempo e non è mai troppo tardi.