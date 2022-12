Milan, un altro rinnovo in pericolo: che mazzata per Pioli

Il Milan ha dei grattacapi legati ai rinnovi di contratto: non c’è solamente Leao in bilico, anche per Giroud sorgono problemi. Le ultime.

Il Milan, come tutte le altre squadre di Serie A, si prepara a tornare in campo dopo la sosta per i Mondiali in Qatar. In ottica calciomercato, però, per i rossoneri si presentano nuovi grattacapi. Non solo Rafael Leao, dal momento che in bilico c’è anche la permanenza di Olivier Giroud. Ecco cosa sta succedendo.

Il Milan ha una volontà bene precisa: non privarsi dei giocatori che si sono rivelati spesso e volentieri come colonne portanti del gruppo. Uno di questi è Olivier Giroud, oltre a Rafael Leao ovviamente.

Se il contratto del portoghese scadrà nel 2024, quello dell’attaccante francese andrà in scadenza a giugno del 2023. Il club vorrebbe già ottenere il suo rinnovo, per non rischiare di perderlo a parametro zero. Ma sembrerebbe non esserci l’accordo. Le ultime.

Calciomercato Milan, il club vuole il rinnovo di Giroud ma l’accordo appare lontano: “È gelo”

A parlare del futuro di Olivier Giroud è stata quest’oggi la redazione di ‘Sportitalia.com’. Il contratto del 1986 con il Milan, infatti, scadrà a giugno del 2023 ma il club non vorrebbe privarsi di lui. Eppure con l’entourage sarebbe “gelo sull’accordo“, come appunto riferito.

Il giocatore, dal canto suo, non accetta infatti la proposta fatta dai rossoneri di 2,5 milioni di euro come ingaggio e ne vorrebbe almeno 4 di milioni per firmare e restare. Anche perché, con meno presenze, Origi ne percepisce 4,5 e Giroud non avrebbe perciò gradito la cosa.

Tra le parti c’è quindi al momento molta distanza e i rapporti non appaiono idilliaci. Maldini sta provando a convincerlo ma adesso a diventare sempre più impellente sembrerebbe essere per lui la voglia di tornare in Premier League. Almeno se le condizioni resteranno le attuali. Al momento non sembrerebbero perciò esserci punti di incontro, ma l’obiettivo dei rossoneri è quello di trovare una soluzione il prima possibile. Anche perché il mercato invernale si avvicina a grandi falcate.