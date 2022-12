Milan, la verità sul recupero di Maignan e il sostituto dal mercato

L’infortunio di Maignan potrebbe prolungarsi ancora per diverse settimane. Ecco perchè il Milan sarebbe pronto a correre ai ripari e valutare un investimento sul mercato già nei prossimi giorni. Non solo Sportiello, occhio al nuovo nome a sorpresa

Il mercato del Milan potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni e soprattutto considerando i tempo di recupero decisamente più lunghi da parte di Maignan. Il portiere francese potrebbe rimandare il suo ritorno in campo tra circa 15 giorni, obbligando i rossoneri a valutare un nuovo affondo sul mercato.

Resta viva la pista Sportiello, il quale andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023 e potrebbe anticipare il suo addio alla Dea nel corso delle prossime settimane. L’estremo difensore piace particolarmente a Pioli, il quale potrebbe promuoverlo subito titolare in attesa del ritorno di Maignan. Sportiello potrebbe rappresentare anche il portiere di riserva del futuro rossonero, considerando soprattutto il possibile addio di Tatarusanu a fine stagione.

Occhio, però, al recente infortunio di Musso. Il portiere dell’Atalanta ha rimediato una distorsione alla caviglia nell’ultima amichevole della Dea. Nessun particolare allarme in occasione della seconda parte della stagione, ma non è escluso che l’Atalanta possa bloccare, almeno momentaneamente la cessione di Sportiello nel mercato di gennaio.

Infortunio Maignan, per il mercato del Milan spunta il nome di Mendy

Nelle ultime ore, come confermato dall’Inghilterra, per la porta del Milan starebbe avanzando anche il nome di Mendy, secondo portiere del Chelsea e chiuso dalla concorrenza di Courtois. Difficilmente il club inglese aprirà all’addio del portiere con la formula del prestito secco, aspetto quale vorrebbero premere i rossoneri per evitare spese immediate nel mercato di gennaio. Mendy resta un nome sullo sfondo, ma di difficile percorrenza.

Non solo un nuovo portiere, il Milan potrebbe valutare l’affondo anche su un centrale difensivo di prospettiva e un nuovo centravanti. Per quel che riguarda un nuovo rinforzo per il reparto offensivo, tutto dipenderà dai tempi di recupero di Origi e di Ibrahimovic, attualmente fermi ai box per infortunio. Sono attesi nuovi aggiornamenti sulla data del possibile ritorno in campo.