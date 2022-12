La Sampdoria è sul baratro, cosa succede al club: lo scenario

La Sampdoria si trova in una situazione societaria e tecnica veramente drammatica, e ora la tanto attesa cessione si allontana sempre di più.

Sempre più complicate le cose in casa Sampdoria. A livello tecnico, Stankovic e i suoi devono portare avanti una difficile risalita verso la zona salvezza, ma il mercato non sembra intenzionato ad aiutarli. A livello societario, invece, le cose paiono andare addirittura peggio. Le ultime notizie relative al possibile cambio di società lasciano i blucerchiati appesi a un filo.

È parso evidente a tutti, in questa prima parte di campionato, che il vero problema della Samp non è tanto di valore della rosa, quanto psicologico. La confusione societaria, con i debiti e i problemi giudiziari di Ferrero, pesano sulle prestazioni di una squadra che appare innanzitutto sfiduciata verso il proprio futuro. Durante la pausa per il Mondiale ci si aspettava novità concrete su questo fronte, e per un attimo era sembrato effettivamente così.

Nelle ultime settimane è infatti emerso con forza il nome di Merlyn Partners, fondo britannico di proprietà dell’italiano Alessandro Barnaba, che già possiede il Lille. Il fondo pareva intenzionato a concludere le trattative per l’acquisto della Sampdoria entro i primi di gennaio, così da poter subito agire sul mercato. Ma proprio in questi ultimi giorni di 2022 le cose sono cambiate improvvisamente, e il 30 dicembre è stato annunciato il ritiro di Merlyn Partners dall’operazione.

Merlyn Partners abbandona la Sampdoria: cosa succede

Il piano del fondo di Barnaba era di investire subito i 30 milioni di euro necessari per i versamenti fiscali, e successivamente investirne altri 20 per le altre spese del club. Merlyn Partners, però, voleva anche una riduzione del capitale sociale della Sampdoria, per assicurarsi di diventare azionista di maggioranza. In caso contrario, il fondo londinese sarebbe entrato nel club solo come socio minoritario di Ferrero, cosa a cui Barnaba non era interessato.

Come rivelato il 30 dicembre da ‘Ansa’, però, questa riduzione non è avvenuta, e così Merlyn Partners si è ritirato dalla trattativa per l’acquisto del club. Attualmente la situazione della Samp è abbastanza traballante, e per coprire i debiti si sta procedendo ad alcune cessioni (Bereszynski, Caputo). Stankovic quindi rischia di trovarsi a disposizione una rosa addirittura indebolita. Nel frattempo, Ferrero cercherà di ottenere i 30 milioni necessari alla sopravvivenza del club tramite un prestito bancario, dando in pegno le azioni della Sampdoria.