Inter, non solo Skriniar: Inzaghi ha un ‘nuovo problema’

Il 2023 sarà un anno molto importante e delicato per il futuro dell’Inter. Inzaghi e Marotta devono presto trovare una soluzione.

L’Inter di Simone Inzaghi comincerà il 2023 con un grande match, la sfida contro il Napoli capolista. Il club nerazzurro è quarto in classifica, a ben 11 punti dalla squadra di Spalletti e la società milanese non ha altri risultati che la vittoria. Un ulteriore passo falso chiuderebbe le già residue speranze scudetto e i tifosi potrebbero scatenare la propria rabbia.

Negli ultimi anni il club ha dovuto fare diverse rinunce per salvaguardare il bilancio e ora potrebbero arrivare ulteriori perdite. Il capitano del club, lo slovacco Milan Skriniar, ha il contratto in scadenza a giugno e la società sta lavorando da settimane per il rinnovo. La situazione resta in bilico, la società rischia di perdere gratis Skriniar e dover ricorrere alla cessione di un big in estate. Una soluzione abbastanza allarmante.

In questi giorni l’Inter ha disputato l’ultima amichevole del 2022 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la squadra ha evidenziato lacune in diversi reparti, soprattutto per quanto riguarda i rincalzi. L’unico reparto che sembra dare abbastanza garanzie è il centrocampo con Barella, Brozovic e Calhanoglu che rappresentano probabilmente la miglior mediana della Serie A.

Inter, dalla porta all’attacco: cosa serve

Con l’arrivo di Onana in estate il club ha risolto il problema portieri e Samir Handanovic, ormai sempre più vicino ai 40 anni, può far solo il portiere di riserva. La difesa preoccupa Inzaghi ma soprattutto per le questioni extra calcistiche: De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio e Darmian. I calciatori in scadenza sono troppi e i rumors fuori dal campo possono disturbare e non poco il futuro del club. Uno dei veri problemi riguarda però le riserve del club nerazzurro.

Da Gagliardini a Correa fino a Bellanova e Gosens: la società ha investito molto per questi calciatori, circa 30 milioni a testa per l’argentino ed il tedesco, ma i risultati non hanno mantenuto le aspettative. Nonostante le difficoltà economiche la famiglia Zhang ha investito molto in questi anni, ma calciatori come questi hanno ora un valore più che dimezzato. Gosens è ormai una riserva ed è un lontano parente dell’esterno più forte della Serie A che abbiamo ammirato all’Atalanta. Correa trascorre la maggior parte del tempo in infermeria e ormai è un serio problema per i nerazzurri. Inzaghi nel 2023 deve risolvere queste problematiche, non serve solo la società ma anche una crescita dei ‘cosiddetti rincalzi’.