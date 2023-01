“Non l’ha mai dimenticato…”: il Papu Gomez e la foto che ha commosso tutti

Il Papu Gomez si è reso protagonista di un gesto che ha commosso tutti i suoi seguaci e ha una radice molto profonda: l’immagine.

Non c’è miglior modo di educare i tuoi figli, se non dando il buon esempio. Anche se ti sei appena laureato campione del mondo con la Nazionale Argentina ai Mondiali di Qatar 2022, dopo 36 anni di attesa di poter emulare l’eloquente gesto di Diego Armando Maradona, alzando al cielo il più ambito dei trofei.

Alla spedizione del Ct Scaloni in quel di Doha ha preso parte anche Alejandro ‘El Papu’ Gomez, uno dei calciatori più amati e apprezzati dell’universo albiceleste. Non soltanto per il suo talento e per la genialità delle sue doti, bensì per il suo carattere da leader schietto, divertente e senza peli sulla lingua.

D’altronde, El Papu è venuto su dal nulla, da uno scenario personale e familiare tanto semplice quanto sereno ed umile. Accanto a lui, fin dal primo giorno, c’è stata l’attuale moglie, Linda Raff. E proprio durante il mese dei Mondiali, sui social ha cominciato a circolare una vecchia foto dell’attaccante mangiando un sandwich di carne con l’allora fidanzata seduti a bordo strada, vicino alla fermata del bus. Una foto iconica che rappresenta le radici che non vanno dimenticate e anche la fatica fatta per arrivare alla condizione privilegiata di cui oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ARQ. LINDA RAFF (@linda.raff)

Papu Gomez torna con la famiglia nel suo barrio: lo scatto commuove il web

Proprio perché del background di ciascuno di noi bisogna fare tesoro, El Papu si è reso protagonista di un gesto significativo, che è stato apprezzato e ha generato anche una tenera commozione. Appena divenuto campione del mondo, l’ex calciatore dell’Atalanta ha scelto di festeggiare nella sua terra natale, prima di fare ritorno al Siviglia, sua squadra attuale. Il giocatore insieme a sua moglie e ai suoi tre figli è ritornato nel posto preciso di quello scatto, 17 anni dopo. E ha ripetuto la foto nella stessa posizione, con lo stesso cibo semplice, insieme ai bambini.

Un gesto che ricorda gli inizi: marito e moglie frequentavano le scuole superiori e Papu era già un promettente calciatori delle giovanili dell’Arsenal de Sarandí. Dopo quell’immagine, è arrivato il salto al San Lorenzo e poi in Europa fino a giungere al presente. Lui è un campione con una grande carriera alle spalle mentre Linda è un’architetta. Nei loro occhi il trascorso e accanto a loro il percorso della storia d’amore con la nascita dei tre figli, Milo, Constantina e Bautista. Tutto è cambiato, ma ogni cosa è rimasta uguale: l’umiltà e la semplicità devono regnare. Sarà per questo che sia De Paul che Gomez dalla provincia di Avellaneda sono stati insigniti del titolo di cittadini illustri: “Non hanno mai dimenticato le loro radici e continuano a essere parte della vita sociale dei loro quartieri e delle squadre dalle quali sono sorti”.