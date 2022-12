Argentina campione, la festa continua: ufficialità e tifosi in delirio

La festa continua in casa Argentina. Dopo la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar, arriva l’ufficialità che manda in delirio i tifosi

Il viaggio è stato lunghissimo, ma l’epilogo è valso certamente la pena per i suoi tifosi. L’Argentina si gode la terza stella e il titolo di campione del Mondo, riconquistato dopo trentasei anni di astinenza e delusioni. La Selección torna sul gradino più alto della competizione iridata, grazie ai due Lionel che l’hanno trascinata a vincere prima una Copa America in Brasile e poi il Mondiale nella terra degli emiri.

Dopotutto, se Lionel Messi è stato fondamentale per la doppia e storica vittoria dell’Argentina, Lionel Scaloni non è stato ovviamente da meno. Anzi, è stato proprio il CT dell’albiceleste a rappresentare un vero e proprio valore aggiunto per una Nazionale che troppo spesso, nel recente passato, era finita col restare vittima del proprio talento e della propria storia. E invece, l’ex terzino di Lazio e Atalanta è stato la chiave di volta per la conquista del Mondiale in Qatar: non con un gruppo tra i più forti di sempre, ma di certo con uno dei più organizzati e coesi.

Argentina, l’ufficialità su Scaloni manda i tifosi in delirio: sarà CT fino al 2026

Tutti meriti che sono valsi a mister Lionel Scaloni la riconferma come commissario tecnico dell’Argentina. A darne notizia sono i media locali, riportati qui in Italia dall’ANSA e con a margine le dichiarazioni di Claudio Tapia, presidente della Federcalcio albiceleste: “Siamo uomini di parole, avevamo già concordato prima del Mondiale che avrebbe continuato ad essere il nostro CT”.

Un messaggio che ha il sapore dell’ufficialità e che blinda lo stesso tecnico argentino sino ad USA 2026, quando i suoi saranno chiamati a difendere il titolo di campioni in carica. Nel mentre l’Argentina ed il suo popolo continuano a festeggiare. E la permanenza di Scaloni non fa che dare motivo (e una gioia) in più per mandare in delirio i supporters latini, sparsi in tutto il globo. La ‘Scaloneta’ continuerà a vivere, anche se negli states dovrà fare a meno dell’immenso Messi.