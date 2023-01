“Ronaldo? Prima ho cercato Messi…”: la battuta che sta facendo il giro del mondo

Cristiano Ronaldo sarà presentato soltanto domani dall’Al-Nassr intanto il lusitano, in conferenza, incassa un primo pugno nello stomaco

Cristiano Ronaldo ha salutato l’Europa per accasarsi all’Al-Nassr. La formazione saudita è stata scelta dal campione portoghese per il suo ‘buen retiro’. L’attaccante lusitano, dopo il suo addio burrascoso al Manchester United, riparte a quasi 38 anni riparte da una nuova avventura. Un’esperienza che può arrivare a fruttargli 500 milioni di euro in due anni e mezzo.

La sua decisione ha provocato enorme clamore negli ultimi giorni. Il giocatore consolerà così anche la delusione Mondiale, con il Portogallo sconfitto nei quarti di finale dal sorprendente Marocco. La squadra lusitana non è riuscita ad arrivare fino in fondo nella manifestazione che si è svolta in Qatar. La delusione in questo caso è stata cocente per Cristiano Ronaldo. L’ex Juventus e Real Madrid è stato messo ai margini dal ct portoghese nelle gare decisive e alla fine ha dovuto osservare il successo del suo ‘nemico’ di lunga data Leo Messi. Arrivato in Arabia Saudita, per lui, la situazione non è migliorata. Le parole del nuovo tecnico di CR7 hanno il sapore di una nuova beffa.

Al-Nassr, Garcia: “Prima di Ronaldo ho provato a portare Messi direttamente da Doha”

La battuta di Rudi Garcia in conferenza stampa è stata sottolineata dalla risata fragorosa dello stesso tecnico francese ex Roma ma chissà cosa avrà pensato a riguardo Cristiano Ronaldo, che domani sarà presentato alla stampa. Allo stadio Mrsool Park saranno 30mila i tifosi pronti ad accoglierlo.

L’asso portoghese sarà presentato davanti a 30mila tifosi, Il giocatore in precedenza arriverà a Riad per sottoporsi alla visite mediche. Il calciatore dovrebbe poi esordire il 5 gennaio nel match interno contro l’Al Ta’ee.

Intanto, la battuta di Rudi Garcia rischia di creare già un primo caso. “Prima di lui ho cercato di portare Messi direttamente da Doha” ha detto il francese. Considerato il forte dualismo tra il portoghese e l’argentino risalente ai tempi dei confronti con le maglie di Real Madrid e Barcellona, le parole dell’ex allenatore della Roma non avranno fatto certamente felice Cristiano Ronaldo. Parole che stanno comunque facendo il giro del mondo in queste ore attraverso il web.