Inter-Napoli, ci sarà una novità assoluta stasera a San Siro

Inter Napoli si gioca stasera, e per la partita di San Siro è previsto un debutto molto importante. Spieghiamo cosa succederà questa sera.

Ricomincia la Serie A e scendono in campo stasera a San Siro Inter e Napoli, per un’importante sfida di alta classifica. Il Napoli per confermare quanto di buono mostrato nei primi tre mesi della stagione, l’Inter per dimostrare di essere ancora una delle big dell’annata. Un match delicato, quindi, per entrambe le squadre ma soprattutto per quella nerazzurra, più indietro in classifica e ancora alla ricerca di certezze.

Eppure questa sera è prevista una novità assoluta, un esordio importante di cui si sa da qualche settimana. No, nulla a che vedere con le formazioni in campo, in realtà. Anche se chiaramente Simone Inzaghi è alle prese con alcune questioni: da un lato la rinuncia forzata all’infortunato Brozovic, dall’altro il tanto atteso ritorno in campo di Lukaku. Il belga è stato il grande colpo dell’estate nerazzurra, ma praticamente non lo si è mai visto in campo fino ad adesso.

Ma appunto, la novità di stasera riguarda l’Inter ma non i suoi giocatori. Si tratta infatti dei tifosi nerazzurri, da qualche anno una delle tifoserie più numerose e vive negli stadi italiani, che di recente hanno vissuto un’importante novità. Lo scorso 12 dicembre è stato annunciato lo scioglimento dei Boys, il principale gruppo ultras interista, che ha aperto le porte a una rivoluzione che debutterà proprio questa sera col Napoli.

Inter, rivoluzione in curva: ecco cosa succederà stasera col Napoli

Per la prima volta nella storia, i vari gruppi della tifoseria nerazzurra saranno uniti sotto un unico striscione: non più Boys, Vikings, Irriducibili, Ultras, Brianza Alcolica, ma tutti Curva Nord Inter 1969. Lo riporta oggi la ‘Gazzetta dello Sport’ anche se la notizia dell’esordio della nuova formazione per il 4 gennaio era già stata annunciata nelle scorse settimane. “Un cambiamento che dovrà saldare i nostri ranghi, coinvolgere più gente possibile” scrivevano gli ultras.

Una decisione presa soprattutto per moderare il tifo della curva dell’Inter, dopo i recenti fatti del 29 ottobre. In quell’occasione, dopo l’omicidio di un importante capo ultras, Vittorio Boiocchi, alcuni tifosi lasciarono San Siro, obbligando con la forza ad andarsene tutti quelli presenti nel settore. La mossa di creare un gruppo unico dovrebbe servire a controllare meglio il tifo ultras nerazzurro ed evitare che si ripetano situazioni simili.