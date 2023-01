L’annuncio di Inzaghi riaccende la speranza: Inter, si può fare

Inter, adesso l’affare di calciomercato sembra davvero possibile. L’annuncio di Simone Inzaghi in conferenza riaccende la speranza dei tifosi.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per definire la giusta strategia in vista della ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. Il club nerazzurro ripartirà dalla gara contro il Napoli di Luciano Spalletti, unica squadra ancora imbattuta nei top campionati europei. L’avversario è ostico e per provare a far male ai partenopei servirà la miglior formazione possibile.

La giusta condizione fisica e mentale: questi gli ingredienti necessari per dare l’assalto ai vertici della classifica generale del campionato italiano. Battere i partenopei è obbligatorio al fine di evitare di creare un divario incolmabile. Tenere la testa sgombra è altro affare imperativo: niente mercato e alcun rumors sui top player della rosa. Simone Inzaghi chiede ai suoi la massima concentrazione.

Skriniar, il rinnovo con l’Inter è davvero possibile?

A confermare tali indicazioni è stato proprio lo stesso allenatore dell’Inter che, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a proposito di Milan Skriniar. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Skriniar distratto dalle voci di mercato? Non credo, conosco le sue qualità. Lui è uno innamorato dell’Inter, è un ragazzo straordinario. Diversi calciatori hanno il contratto in scadenza, ma la mia società è forte. Lavora al meglio per quanto riguarda tutte le situazioni”.

Il futuro del difensore è ancora tutto da decifrare: la scadenza del contratto al 30 giugno 2023 si fa sempre più vicina e nelle ultime settimane non sembrano essere arrivate notizie confortanti. C’è una frase di Inzaghi, però, che potrebbe aprire nuovi scenari: “Skriniar è innamorato dell’Inter” e proprio per questo potrebbe rinunciare alle alte pretese proprio per amore della maglia e della tifoseria. Lo spiffero, adesso, è aperto definitivamente. La speranza dei supporters è che la telenovela che va avanti da un bel po’ di mesi possa concludersi prima del previsto. Il PSG sembra aver mollato la presa: l’unica vera proprosta concreta è quella di Beppe Marotta e Piero Ausilio.