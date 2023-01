Inter-Napoli, Alex Meret ci prova: gli aggiornamenti

Il Napoli si sta preparando per scendere in campo contro l’Inter a San Siro, ma in dubbio resta la presenza di Alex Meret. Gli aggiornamenti.

La vigilia di Inter-Napoli, in casa Napoli, è stata condizionata dall’influenza che ha colpito Alex Meret. Lo staff medico si è messo all’opera per provare a recuperarlo. Il portiere, dal canto suo, azzurro vuole esserci. E proverà a farcela in tutti i modi. In ogni caso verificherà con il club le sue condizioni in un ultimo test durante il riscaldamento.

Ancora in dubbio, quindi, la presenza di Alex Meret tra i pali del Napoli contro l’Inter a San Siro. Per gli azzurri sarà subito big match, con un primo posto in classifica da voler e dover conservare, e Luciano Spalletti non vorrebbe perciò privarsi di uno dei suoi titolarissimi.

Meret certamente non è apparso al meglio della propria condizione fisica, a causa dell’influenza che appunto sta mettendo in dubbio la sua presenza contro i nerazzurri. Il riscaldamento e i test che in esso svolgerà potranno dirne di più. Gli ultimi aggiornamenti raccolti da SerieANews.com.

Napoli, Meret ci prova e vuole esserci contro l’Inter: gli ultimi aggiornamenti raccolti da SerieANews.com

Alex Meret, come raccolto da SerieANews.com, sta provando ad esserci contro l’Inter. Come preannunciato, infatti, lo staff medico ha finora fatto tutto il possibile per recuperarlo e portarlo a San Siro a disposizione di Luciano Spalletti. Il tecnico non vorrebbe ovviamente privarsi del suo portiere titolare in una gara così importante.

Il club e lo staff medico testeranno perciò nel corso del riscaldamento le condizioni dell’estremo difensore azzurro. I tifosi restano in attesa di saperne di più. Così come resta in attesa anche Salvatore Sirigu che, in caso di forfait definitivo di Meret, sarà chiamato a vestire la maglia da titolare.