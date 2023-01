Calciomercato Juventus, osservatori presenti allo stadio: ecco per chi

Per la Juventus di Massimiliano Allegri, in attesa della gara contro la Cremonese, bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato.

Dopo il successo del Mondiale in Argentina, è tornato finalmente il campionato. Nel primo turno del 2023, in attesa delle gare della serata, bisogna registrare già dei risultati molto importanti.

Il Milan, infatti, ha battuto all’Arechi la Salernitana di Davide Nicola per 1-2. Con il medesimo risultato, la Sampdoria di Stankovic ha raccolto tre punti fondamentali contro il Sassuolo. Nel primo pomeriggio, invece, bisogna sottolineare le difficoltà dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini contro lo Spezia, visto che i bergamaschi hanno pareggiato negli ultimi minuti con il risultati di 2-2.

Mentre in serata è molto attesala gara della Juventus contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. I bianconeri, infatti, sono sicuramente favoriti per il successo, ma dovranno prestare molta attenzione al team lombardo. Lo stesso Massimiliano Allegri, nel corso della classica conferenza stampa di presentazione della gara, non ha nascosto le possibili difficoltà della partita contro i grigiorossi: “E’ la prima dopo la lunga pausa. Dovremo essere molto cattivi, anche perché loro sono molto organizzati”. Tuttavia, in attesa della partita contro la Cremonese, in casa della ‘Vecchia Signora’ si è molto attenti anche in sede di calciomercato.

Calciomercato, un osservatore della Juventus era allo Stadio Picco per guardare da vicino il difensore Kiwior

Come scritto su ‘Twitter’ da Romeo Agresti, giornalista di ‘Goal.com’, infatti, un osservatore della Juventus era presente allo Stadio Picco per assistere alla gara tra lo Spezia e l’Atalanta di Gasperini. L’osservato numero del dirigente bianconero è stato Jakub Kiowr del team guidato da Luca Gotti.

Il difensore polacco, dopo le grandissime prestazioni con la maglia dello Spezia, ha attirato a sé l’interesse di tanti club importanti. Nelle scorse settimane, infatti, al nome del difensore centrale polacco sono stati accostati alcune big della Premier League.

In Italia, invece, la Juventus dovrà battere la concorrenza del Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara. Tuttavia, almeno per il momento, lo Spezia non intende fare sconti a nessuno, visto che chiede la bellezza di 20 milioni di euro per lasciare andare via il proprio gioiellino di mercato.