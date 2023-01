Mandorlini: “Inter-Napoli ha riaperto tutto. Skriniar tra i migliori al mondo”

Riprende il campionato di Serie A e Inter-Napoli già regala i primi scossoni. Il commento ai nostri microfoni di mister Andrea Mandorlini

Aspettavamo tutti questa ripartenza come il giorno di Natale. E alla fine è arrivata, portando in regalo il primo vero scossone di questo campionato. L’Inter ha battuto il Napoli capolista, riaprendo la lotta al titolo e non perdendo il treno che porta dritto allo Scudetto. “Ieri abbiamo visto davvero un’ottima gara – spiega ai microfoni di SerieANews.com mister Andrea Mandorlini – Il Napoli l’ho visto un po’ meglio ad inizio gara, mentre nel corso della partita sono venuti fuori i nerazzurri”.

E di qui, l’ex meneghino spiega: “L’Inter è stata più dura e convinta, molto più dentro la partita rispetto al Napoli. La squadra di Inzaghi mi è sembrata stare fisicamente, mentre quella di Spalletti mi è sembrata averne di meno. Chissà se in qualche modo avrà già inciso la preparazione avuta durante questa sosta”.

Poi Mandorlini si sposta sul valore della vittoria nerazzurra e se questa abbia in qualche modo riaperto la corsa Scudetto: “Otto punti di distacco sono ancora tanti, ma mancano ancora moltissime gare. Il campionato è ancora aperto e può succedere di tutto, si sono riavvicinate tutte al Napoli. Ripeto: gli azzurri ieri mi sono apparsi molto più indietro atleticamente e in maggiore difficoltà rispetto all’Inter“.

Da Inter-Napoli a Skriniar dominante: Andrea Mandorlini a SerieANews.com

E a proposito del Napoli, chiediamo a Mandorlini se ora i tifosi azzurri debbano preoccuparsi di questa sconfitta: “Assolutamente no, ci sta perdere a San Siro contro l’Inter. Poi il vantaggio sulle inseguitrici è ancora lungo. E certe sconfitte servono anche a migliorare nel lungo periodo. Di certo il Napoli deve lavorare sul piano fisico e psicologico, ieri i giocatori sembravano le controfigure dei giocatori visti nella prima parte di stagione. Detto questo, non credo cambierà nulla. Gli azzurri hanno riaperto il campionato, ma restano i favoriti per la vittoria finale”.

Infine, una parentesi anche su Milan Skriniar. In attesa di conoscere il suo futuro contrattuale, ieri lo slovacco ha annullato Kvaratskhelia e Osimhen: “È stato il migliore dei suoi, l’ho visto benissimo – commenta Mandorlini, che poi assicura – È tra i difensori più forti al mondo. Ieri la fase difensiva dell’Inter è stata davvero importante, in queste gare qui fa poi la differenza e ti fa vincere scontri di questi livello. E Skriniar è il centro di questa difesa”.