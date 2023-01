Vittoria Sampdoria, l’agente di Gabbiadini: “Il suo gol fa ben sperare”

La Sampdoria, nella giornata di ieri, ha trovato una vittoria importante e la firma l’ha messa (anche) Gabbiadini: le parole del suo agente, Silvio Pagliari, a SerieANews.com.

La Sampdoria, quindi, nella giornata di ieri e con la ripresa della Serie A ha trovato una vittoria importante contro il Sassuolo. A segno sono andati Manolo Gabbiadini prima e Tommaso Augello dopo. Con due gran bei gol. Mettendo la firma su tre punti pesantissimi. Proprio dell’attaccante, ai microfoni di SerieANews.com ha allora parlato il suo agente, Silvio Pagliari.

La Sampdoria ha perciò vinto nella giornata di ieri contro il Sassuolo, salendo a 9 punti in classifica. E sono stati, quelli guadagnati, tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Un +3 che fa ben sperare per il futuro. Come sa bene Manolo Gabbiadini che sulla vittoria ci ha messo la propria firma.

Il suo gol, segnato in rovesciata nell’area dei neroverdi, ha sbloccato il match al Mapei Stadium e ha mostrato ancora una volta quanto l’attaccante sia imprescindibile per la squadra di Dejan Stankovic. Ne è consapevole anche Silvio Pagliari, suo procuratore, che ha parlato di quanto avvenuto ai nostri microfoni.

Sampdoria, il gol di Gabbiadini fa ben sperare per il futuro: le parole dell’agente a SerieANews.com

“Un gran bel gol quello segnato da Manolo. Ma anche un gol degno di una grande prestazione sua, così come da parte di tutta la squadra. Questa rete fa ora ben sperare per il futuro, tanto di Gabbiadini quanto della Sampdoria“, ha riferito Silvio Pagliari ai microfoni di SerieANews.com.

La gioia è tanta. Ma adesso i blucerchiati devono provare a fare del proprio meglio per salvare questa stagione, magari proprio affidandosi a una colonna portante come Manolo Gabbiadini. Il suo gol, segnato ieri in acrobazia, ha sbloccato il match e può adesso essere un buon trampolino di lancio per gli impegni che verranno.