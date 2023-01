Bologna, questa proprio non ci voleva: l’infortunio è ufficiale

Il tecnico Thiago Motta dovrà usare molta fantasia per l’attacco, poiché la società ha reso noto l’inatteso infortunio del giocatore rossoblu.

Pessime notizie arrivano per il Bologna di Thiago Motta. La squadra rossoblu ha cominciato il 2023 con la sconfitta per 1-0 contro la Roma, non demeritando. Nel finale della sfida, infatti, già volte la formazione ospite si è avvicinata alla porta avversaria, pur non riuscendo a capitalizzare le occasioni ricevute, soccombendo così di misura ai giallorossi.

Tuttavia, tempo per rimuginare non ce n’è e per questo a Casteldebole sono ripresi fin da subito gli allenamenti. D’altronde l’avversario di lunedì 9 gennaio è tutt’altro che abbordabile, poiché si tratta dell’Atalanta di Gasperini, che sarà accolta al Dall’Ara, in occasione della prima sfida interna dell’anno. Tuttavia, il tecnico Motta dovrà riflettere bene sulla formazione perché ha diversi uomini fermi in infermeria.

Ad esempio, è inutilizzabile Musa Barrow, che ha svolto allenamento differenziato oltre che terapie. Alle stesse si è sottoposto Lorenzo De Silvestri insieme al compagno di squadra Kevin Bonifazi. Mentre Joshua Zirkzee ha svolto programma personalizzato. La notizia però più difficile da digerire riguarda Marko Arnautovic.

Bologna, stop per Arnautovic: infortunio per l’attaccante, le ultime

Come informa il Bologna attraverso un apposito comunicato ufficiale, dopo la gara contro la Roma il 33enne austriaco ha subito un trauma contusivo-distorsivo dell’avampiede destro. Al momento è costretto a fermarsi e le sue condizioni saranno rivalutate fra 10 giorni circa. Ciò significa che il forfait che darà contro l’Atalanta durerà almeno per altre due gare. Ovvero la gara contro l’Udinese e verosimilmente l’attaccante salterà il match di Coppa Italia contro la Lazio.

Per il Bologna, il suo numero nove è praticamente insostituibile. Inoltre, mancando anche Zirkzee insieme a Barrow, davvero Thiago Motta dovrà inventare una strategia da zero per il reparto offensivo. È rimasto come riferimento Nicola Sansone, che a questo punto dovrebbe ricoprire il ruolo di centravanti almeno contro l’Atalanta, poi altre misure saranno prese per sfidare l’Udinese. Week-end di lunga riflessione per lo staff tecnico rossoblu.