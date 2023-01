Lo Spezia accelera per Mirante: sale l’ottimismo, può dire addio al Milan

Il Milan può salutare Mirante, che ha una richiesta dallo Spezia. Il punto di SerieANews.com sulla trattativa, i dettagli

Il 2-2 con l’Atalanta continua a bruciare, soprattutto per come e per quando è arrivato il pareggio dei bergamaschi. Adesso, però, lo Spezia deve guardare al futuro e puntare il proprio sguardo ai prossimi impegni. Sul mercato è arrivato un rinforzo importante come Salvatore Esposito, ma il lavoro della società ligure non è certo finito per questa sessione di gennaio.

Anche perché ad imporlo è l’emergenza che si è ormai formata in rosa. Dopo l’infortunio shock di Dragowski prima della sosta, mister Luca Gotti ha perso anche il secondo Zoet. L’ex PSV ha dato forfait contro l’Atalanta alla ripresa, costringendo i liguri a schierare addirittura il giovane Petar Zovko. Classe 2000, il giovane portiere bosniaco non dà ancora le garanzie richieste dallo Spezia, invischiato nella lotta salvezza e adesso alla ricerca di un nuovo numero uno a cui affidare i propri pali.

Ragion per cui, lo Spezia sta accelerando per Antonio Mirante. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, l’ex portiere di Parma e Bologna è finito prepotentemente nel mirino della società ligure, a causa dell’emergenza che ha colpito il reparto difensivo di Luca Gotti. Già avanzata una prima richiesta nei confronti del Milan, nonostante la medesima emergenza che ha colpito la porta dei rossoneri.

Spezia, richiesta al Milan per Mirante: il rossonero è molto tentato, sale l’ottimismo per l’affare

L’arrivo di Vasquez e l’exploit di Tatarusanu, però, obbligano Mirante a considerare seriamente la proposta dello Spezia. Non solo il club ligure lo promuoverebbe immediatamente come titolare, ma gli garantirebbe anche un anno e mezzo di contratto. Fonti vicine all’operazione ci assicurano: il calciatore è molto tentato dall’accettare la proposta dei bianconeri, tra le cui fila sta iniziando a salire vertiginosamente l’ottimismo circa una positiva chiusura dell’affare.

Sullo sfondo, intanto, restano le alternative. Come tratteggiato in mattinata dall’edizione odierna de ‘Il Secolo XIX’, lo Spezia guarda con interesse anche i nomi del genoano Semper e di Berisha. Un puzzle intricato, che però la dirigenza bianconera spera di risolvere il prima possibile: ne va della lotta salvezza e della permanenza in Serie A della formazione allenata e guidata da mister Luca Gotti.