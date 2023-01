Inter, un cambio ha portato Inzaghi alla svolta: i nerazzurri ora ci credono

La stagione dell’Inter sembra aver trovato la quadra. La vittoria sul Napoli ha riaperto tutti i giochi in chiave scudetto.

L’Inter di Simone Inzaghi ha debuttato nel 2023 nel migliore dei modi. La formazione nerazzurra ha battuto meritatamente il Napoli capolista ottenendo tre punti in maniera molto convincente. Un 1 a 0 che va anche stretto al club nerazzurro, spesso vicino al gol con la formazione di Spalletti quasi mai pericolosa. E’ stato questo forse uno dei punti chiave della vittoria di San Siro.

Il Napoli è uno dei migliori attacchi in Italia e in Europa e i suoi numeri, nella prima parte di stagione, sono stati a dir poco incredibili. L’Inter è riuscita a tenere a bada ed a rendere poco pericolosi sia Kvicha Kvaratskhelia che Victor Osimhen, la difesa è apparsa rigenerata, quasi come quella della formazione scudettata di Antonio Conte. Da Skriniar fino a Bastoni, senza dimenticare il terzino Darmian, tutti hanno dato grandi risultati e la formazione è andata alla grande.

La difesa nerazzurra ha deluso particolarmente le aspettative nella prima parte di stagione e il big match del 4 Gennaio è apparso come una netta inversione di tendenza. La difesa sta brillando, ma oltre a questo c’è una particolare caratteristica che tutti i tifosi e gli addetti ai lavori hanno notato. L’Inter, anche prima della sosta, e anche in Champions League, è apparsa rigenerata e c’è un particolare quanto fondamentale motivo.

Inter, l’uomo che ha cambiato la stagione

La squadra nerazzurra ha superato un girone durissimo di Champions League con Bayern Monaco e Barcellona. Proprio nella competizione continentale si è messo in mostra il portiere camerunense Onana, il giocatore che più ha cambiato la stagione del club nerazzurro. Onana ha subito conquistato i tifosi ed Inzaghi con grandi interventi, è bravo con i piedi e la difesa ha grande fiducia nelle sue qualità. La scelta di Inzaghi di sostituire Handanovic con Onana ha rappresentato la mossa che ha cambiato la stagione.

I tifosi non hanno dimenticato gli errori del portiere sloveno nei big match contro Roma e Lazio e questi errori hanno portato gravi sconfitte ai club. C’è un dato che più di tutti testimonia la differenza tra i due portieri. Nelle prime 8 giornate con Handanovic l’Inter ha ottenuto 12 punti mentre nelle ultime 8 giornate con Onana Inzaghi ha conquistato 21 punti. Dalla fiducia della difesa ai meno errori, l’Inter ora conta su un grande portiere e Onana è la grande sicurezza del club.