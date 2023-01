Chelsea, potrebbe saltare tutto: colpa di quanto successo nel 2016

La notizia per il Chelsea avrebbe dell’incredibile. Quando accaduto nel 2016 potrebbe bloccare tutto: FIFA allertata.

Il calciomercato si sa è imprevedibile. Tanti sono i colpi chiusi in pochissimi giorni, tanti altri invece sono quelli che sfumano quando ormai sembrava una questione di piccoli dettagli. A volte però capita anche che a distanza di anni alcuni trasferimenti finiscano nell’occhio del ciclone.

E’ quello che sta succedendo a Datro Fofana. L’attaccante ivoriano classe 2002 è stato appena acquistato dal Chelsea. I Blues hanno sborsato circa 12 milioni per strappare il calciatore dal Molde. Ma questo trasferimento, che ormai era stato dato per assodato, potrebbe saltare. Non per problemi tra Chelsea e Molde, e nemmeno per problemi riguardanti il calciatore, ma per l’opposizione dell’ex squadra di Fofana: l’Abidjan.

Fofana ha iniziato la sua carriera in patria, in Costa d’Avorio, dove ha vestito le maglie dell’Abidjan appunto e del Djekanou. Questo prima di trasferirsi lo scorso anno al Molde in Norvegia dove è definitivamente esploso con 24 reti in 65 in presenze spalmate su due stagioni. Numeri che hanno convinto il Chelsea della bontà dell’operazione. Ma, come detto, ad essersi messo di traverso è stato l’Abidjan.

Chelsea, l’Abidjan pronto a ricorrere alla FIFA: stop al trasferimento di Fofana

La squadra dell’ex capitale della Costa d’Avorio infatti avrebbe, stando a quanto riporta il Daily Mail, scritto una lettera alla FIFA, nella quale chiede di bloccare il trasferimento. Secondo il club ivoriano nel 2016 il calciatore sarebbe stato tesserato da questi ultimi attraverso un modulo di consenso fatto firmare alla madre.

Il problema però sorgerebbe anche nel 2021 quando, secondo gli ivoriani, il Molde avrebbe messo in piedi un trasferimento fittizio che non avrebbe avuto il consenso della madre del calciatore. Questo, secondo gli l’Abidjan, invaliderebbe qualsiasi trasferimento da parte del Molde, compreso quindi quello recentemente fatto a favore del Chelsea. Da segnalare comunque che la madre del calciatore, sempre secondo quanto riporta il Daily Mail, avrebbe negato qualsiasi firma al suddetto modulo di consenso nel 2016, rendendo di fatto la situazione più intricata.