“Uno dei migliori del mondo”: Milan, Pioli adesso può esultare

Il Milan ha ricevuto un’ottima spinta, che soddisfarà Pioli. Rispetto all’acquisto arrivano grosse rassicurazioni da chi conosce bene il calciatore.

Mike Maignan è stato l’uomo che ha permesso al Milan di non patire oltremodo l’addio di Gigio Donnarumma, portiere italiano giovane e già considerato fra i più forti in assoluto, nonché cresciuto nelle giovanili rossonere. La sua decisione di non rinnovare il vincolo con il club di via Aldo Rossi e di conseguenza di trasferirsi al PSG ha generato una rottura insanabile con l’ambiente milanista.

Nel frattempo però l’estremo difensore francese si è dimostrato tecnicamente all’altezza di prendere le redini del collega italiano, almeno fino a poche settimane prima dai Mondiali di Qatar 2022. Maignan è stato costretto a dare forfait alla competizione per Nazionali più importante a causa di un sopraggiunto infortunio al polpaccio della gamba sinistra.

I tempi di recupero sono ancora avvolti nel mistero e l’unica notizia certa è che il portiere non è ancora in condizione, nonostante stia lavorando fin dal primo giorno al recupero. Non sarà sostituito dal giovane Devis Vasquez, ma tutto può accadere.

Milan, l’ex preparatore di Vasquez: “È perfetto per l’Italia”

Di chi parliamo? Del colombiano classe 1998 che a sorpresa è stato acquistato dal Milan il 1 gennaio 2023, con grande sorpresa di tutti, in apertura della sessione invernale di calciomercato. Il giocatore arriva dal club paraguaiano Guaraní ed è tutto da scoprire nelle sue doti. Tuttavia per lui è disposto a garantire Augusto Ayala, ormai ex preparatore di Vasquez in Sudamerica, intervistato da ‘Tuttosport’: “Può diventare uno dei migliori al mondo, dipenderà dalla sua ambizione. È perfetto per lo stile di gioco che c’è in Italia. In Serie A lo assocerei a Mattia Perin. Di fisico sono simili, sebbene Devis sia più alto e possente”.

Ayala si sofferma proprio sulle caratteristiche del giovane Vasquez e sugli aspetti nei quali è migliorato al Guaraní. Pur non essendo una squadra altamente competitiva, gli ha comunque offerto i fondamentali per maturare: “In Paraguay è partito da riserva e si è imposto con merito in prima squadra. È un calciatore di movimento, sa usare i piedi. Da noi è importante avere capacità tecniche di controllo e passaggio del pallone. Lui è reattivo, rapido, elastico, determinato, molto forte tra i pali”.