Inter, gli arbitri non siano alibi: Inzaghi ha un problema

L’Inter di Simone Inzaghi frena a Monza. I motivi dell’ennesimo stop stagionale sono tanti, ma ce ne uno in particolare.

Il 2023 dell’Inter di Simone Inzaghi è iniziato con particolari alti e bassi. Il club nerazzurro ha iniziato alla grande, vincendo il big match contro il Napoli capolista. Una prestazione superba, dal gioco fino alla difesa con la squadra nerazzurra che è riuscita a braccare la formazione di Luciano Spalletti. Come al solito in questa stagione l’Inter ha dovuto fare i conti con problemi di continuità.

Nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A l’Inter ha frenato nella trasferta di Monza contro la squadra di Raffaele Palladino, un 2 a 2 che ha destato tante polemiche. I nerazzurri hanno criticato in primis la terna arbitrale e le scelte dell’arbitro Sacchi, autore di un grave errore nel finale di gara. Le dichiarazioni di Inzaghi e della società sono state quasi tutte di critica per l’arbitraggio, ma ancora una volta la squadra non ha girato come dovrebbe.

I nerazzurri hanno controllato il match per certi momenti del match, hanno mostrato la propria superiorità ma si sono specchiati troppo e soprattutto hanno dovuto fare i conti con un serio problema. Il grande problema dell’Inter in questa stagione è la difesa e tutto ciò che contraddistingue il reparto difensivo. Già nel primo tempo, ad inizio gara, un paio di volte Dani Mota ha spaventato la difesa e nel corso di un match praticamente dominato il Monza ha insaccato due volte la palla in porta.

Inter, la difesa è un vero problema

I membri della difesa nerazzurra non sono cambiati, ma qualcosa in difesa non funziona. L’Inter non subisce molto, difficilmente troviamo squadre che hanno messo sotto i nerazzurri eppure la formazione di Inzaghi è una delle difese più colpite in Serie A. Dopo la Fiorentina l’Inter è la peggior difesa tra le prime dieci nella classifica, un dato che testimonia le difficoltà del club.

I contratti in scadenza di De Vrij e soprattutto Skriniar sono un segnale dell’incertezza societaria e la squadra ha un problema da risolvere. L’errore di Sacchi è netto, ma allo stesso tempo la squadra ha un problema netto e i nerazzurri non possono fare ulteriori passi falsi. L’Inter è in crisi e deve reagire, ma senza pensare agli arbitri. I problemi sono altri…