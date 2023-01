Battaglia in autostrada tra i tifosi di Napoli e Roma: la ricostruzione

Tante polemiche per ciò che sta accadendo in questi minuti. Autentico caos che vede protagonisti alcuni tifosi di Napoli e Roma.

Sembrava una normale domenica pomeriggio e, invece, ha fatto irruzione la violenza, la paura sull’autostrada. Il motivo è l’incrocio pericoloso tra alcuni tifosi del Napoli e della Roma, diretti rispettivamente a Genova e a Milano per le partite delle 18 e delle 20:45.

Tra Monte San Savino e Arezzo è accaduto l’impensabile: le forze dell’ordine hanno intuito che si stavano incontrando due tifoserie dalla rivalità molto sentita, come dimostra l’uccisione di Ciro Esposito nel 2014, in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Non ce l’hanno fatta in tempo ad intervenire, pochi minuti dopo è accaduto l’impensabile.

L’autostrada è diventata un campo di battaglie tra petardi, fumogeni. Scene inquietanti che hanno addirittura l’imposto la chiusura dell’A1 in direzione Nord tra Monte San Savino e Arezzo con notevoli ripercussioni sul traffico. Non si viaggia solo per il pallone, c’erano famiglie di ritorno da vacanze e settimane bianche ovviamente molto spaventate per la situazione in cui si sono trovate.

Tifosi Napoli e Roma, cosa è successo

L’autostrada è stata riaperta, i tifosi, dopo tutti i controlli delle

forze dell’ordine, si sono rimessi in viaggio ma rimane un’altra pagina di follia proprio

nei pressi del luogo in cui sedici anni fa mori’ il compianto tifoso della Lazio Gabriele Sandri.

Una domenica che si prospettava tranquilla, ma che invece ha creato un autentico caos tra i tifosi.