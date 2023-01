Inter, non solo Lukaku: il triplo stop preoccupa Inzaghi

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dovrà rinunciare a diverse pedine nel match di domani sera con il Parma e forse pure sabato con il Verona

I punti persi in extremis contro il Monza hanno allontanato nuovamente l’Inter dalla vetta. La formazione di Simone Inzaghi è scivolata a -10 dal Napoli I nerazzurri mantengono però vicine Juventus e Milan mentre non hanno pagato dazio nei confronti di Lazio e Roma. Per mettere al sicuro un piazzamento in Champions League e provare ad aspirare a qualcosa in più, Brozovic e compagni devono raggiungere quella continuità che è spesso mancata fin qui.

Il tecnico dell’Inter nel frattempo riceve notizie agrodolci anche dal box infermeria. A fare il punto sulla situazione fisica di alcuni elementi interisti ci ha pensato la redazione di ‘Sky Sport’. In Coppa Italia contro il Parma saranno assenti in tre. Uno dei tre è a rischio pure la sfida con l’Hellas Verona. Non solo Lukaku, dunque…

Inter, Samir Handanovic salta il Parma: in dubbio la sua presenza anche contro l’Hellas Verona. Out pure Barella e Calhanoglu

Il portiere sloveno dell’Inter Samir Handanovic si perderà l’appuntamento di Coppa Italia che vedrà impegnata i nerazzurri domani sera alle 21 contro il Parma. A darne notizia è stata la redazione di ‘Sky Sport’.

L’estremo difensore ex Udinese ha riportato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra e dunque si perderà la gara contro i ducali ma quasi certamente pure quella del prossimo turno di Serie A contro l’Hellas Verona previsto per sabato alle 20.45.

In particolare la prima, tuttavia, sembrava rappresentare l’occasione giusta per lo sloveno, che in campionato è stato ormai definitivamente scavalcato dal camerunese André Onana. Il 38enne ha saltato le ultime nove partite di Serie A e avrebbe potuto ritrovare un posto tra i pali contro la formazione gialloblù di Fabio Pecchia. Così però non sarà e dunque Onana non avrà neppure in questo caso una gara di riposo.

Nel prossimo match, ha riferito ancora ‘Sky Sport’, non ci saranno neppure altre due pedine generalmente titolari nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, vale a dire di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. I due hanno accusato qualche piccolo problema nella sfida di sabato sera contro il Monza.